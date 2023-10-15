Советники директоров по воспитанию совершенствуются в мастерстве

На обучение от города Стерлитамак направлены Радаева Лидия (МАОУ"Лицей 3 им.Секина В.А) и Баталлова Лилия(БЛИ 3).



АлтГПУ подготовил для советников насыщенную программу. Знаниями и опытом поделились преподаватели вузов, эксперты Росдетцентра, РДДМ «Движение Первых», Российского общества «Знание» и компании «Диалог». Занятия прошли в формате лекций, семинаров, открытых обсуждений. Спикерами от Алтайского педагогического университета выступили преподаватели вуза, прошедшие в марте текущего года очное обучение в международном детском центре «Артек». Они познакомили советников с вопросами проектирования воспитательной среды, организации и развития детского самоуправления, применения игровых технологий, мониторинга воспитательной среды, реализации направлений и форм взаимодействия с родителями обучающихся.

Для участников курсов подготовлена культурно-просветительская программа, в которую войдет обзорная экскурсия по Барнаулу, посещение спектакля в Молодежном театре Алтая имени Валерия Золотухина, знакомство с воспитательным потенциалом музеев на примере школьного музея села Налобиха и мемориального музея имени Германа Титова в селе Полковниково. Советники приняли участие в возложении цветов к Мемориалу Славы и встретелись с представителями волонтерского объединения Алтайского края «Vесточка из дома».



«В рамках образовательной программы советники получили всесторонние навыки взаимодействия с детским коллективом. Программа предусматривает выезды в школы города Барнаула для ознакомления с лучшими воспитательными практиками», – отметила проректор по воспитательной работе и молодежной политике АлтГПУ Юлия Мельникова.



Обучение советников директоров по воспитанию на базе Алтайского государственного педагогического университета – часть большой программы министерства просвещения РФ по повышению квалификации, которая реализуется в Год педагога и наставника по всей стране.