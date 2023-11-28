«Играли свадьбу в старину…»

Праздник собрал на сцене ГДК «Сода» 13 фольклорных коллективов из Башкирии и Челябинской области.

Башкирскими, марийскими, мордовскими, татарскими, чувашскими и русскими свадебными обрядами любовались взрослые и дети: вход на фестиваль был свободным. Идея на будущее: хорошо бы на такие фестивали приглашать старшеклассников. «Тёщин банник», игра на волынке, сундуки с приданым, «свадебный поезд»… Уникальные реалии не только впечатляют, но и воспитывают чувства.

– Фестиваль проводится во второй раз, впервые он состоялся в 2019 году, – говорит художественный руководитель дворца культуры Стерлитамакского района Крестина Рахимова. –Зачастую мы не знаем, как наши бабушки выходили замуж, и цель фестиваля – сохранить старинные свадебные обряды всех народов нашего региона, чтобы мы видели их, понимали и помнили.

Воссоздать неповторимую атмосферу одного из самых важных и красивых событий в жизни человека помогли выставка национальных свадебных блюд и сценическое творчество коллективов-участников.

– Мы сохранили наряды из натурального льна, головные уборы (тухья – это для девушек, кушпу – для замужних женщин), – показывает руководитель чувашского народного ансамбля «Тавах» ГДК, тамада Ольга Иванова. – Сегодня чуваши надевают эти традиционные наряды на свадьбах в знак уважения к самобытности своего народа. Мне нравится в чувашских свадебных обрядах то, что сватья и свахи много поют, демонстрируя, какой большой и дружной становится семья благодаря соединению двух родов.

О том, почему современным девушкам важно становиться не сожительницами, а законными жёнами, мы беседуем с руководителем Чувашкой автономии Стерлитамака Оксаной Фёдоровой:

– Какова роль традиций в наше время? Ведь многие из нас только благодаря сегодняшнему фестивалю смогли увидеть красивые свадебные обряды.

– Женщина – свет очага, и в те времена, когда люди ещё не знали писаных законов, именно богатство и сила традиций защищали женщину. И сегодня для каждой девочки, девушки, женщины по-прежнему важно иметь достоинство. В качестве кого вы входите в семью любимого? Как он представит вас своим родителям? Только статус жены даёт возлюбленной, будущей матери уважение и почёт в новой семье. Нужно, чтобы это понимали все девочки и не поддавались тому разрушению семейных ценностей, которое мы, к сожалению, наблюдаем в наши дни.

– Как Вы думаете, почему сегодня не каждая девочка мечтает о замужестве?

– Женщины стали намного сильнее, их интересы защищает государство, поэтому у женщин появилось больше возможностей единолично держать семью. Традиции же оберегают истинное женское начало, помогают женщине оставаться источником жизни и добра. Девушки должны себя беречь, а для этого нужно создавать семью как супружество, в котором будут трудиться и муж, и жена.

Екатерина ЯКОВЛЕВА и школа юных журналистов «Автор»

«Молодые сердца»

Сватовство по-буриказгански

Я не знаю татарского языка, но это не мешает мне понимать, что происходит на сцене. Вот невеста с интересом склонилась над вышивкой платка. Родители невесты встречают гостей в доме, усаживают их на подушки за столом. Слышно, как читают Коран и ведут неспешный разговор. У невесты – самый красивый платок с шёлковыми кистями. Друзья жениха и невесты исполняют яркий, зажигательный танец. Зал аплодирует, кто-то заливисто высвистывает в такт мелодии.

Это инсценирует свадебный обряд коллектив «Молодые сердца» из Буриказганово:

– Я 30 лет работала в Доме культуры нашего села, занималась сценической постановкой танца, рассказывает Наиля Вахитова, участник коллектива. – На фестивале в 2019 году мы показывали свадьбу – жюри присудило нам третье место. Сегодня мы привезли сцену сватовства. Мы стараемся возрождать именно старинные обряды, те, что передавались из поколения в поколение, без налёта современности. Предметы старины нам приносят сельчане. Мы воплощаем обряды в жизнь. Например, в этом году устроили в селе праздник «Воронья каша». Он нужен, чтобы урожай был хорошим: люди варят кашу, щедро кормят птиц и угощают соседей.

– В чём изюминка Буриказганово?

– Раньше жительниц нашего села отличали платки: они делались из шелковой нити и обязательно обрамлялись шёлковыми кистями. Также у нас есть некоторые особенности диалекта.

– Расскажите о сватовстве по-буриказгански.

– Раньше жених и невеста впервые встречались на сватовстве, то есть это был выбор родителей. Однако в детстве мальчик мог ущипнуть за мочку уха девочку, и это обозначало, что она ему нравится, что он хочет стать её женихом, когда они подрастут. Родители тоже приглядывались к будущим родственникам, пока дети были маленькими. Девочки вышивали платочки для женихов, а женихи покупали для невест самые красивые шали с бахромой. Родственники, освятив еду чтением Корана, не спеша начинают разговор и хвалят своих детей. Сватовство считается состоявшимся, если шаль легла на плечи девушки как предложение о замужестве, а платок подарен юноше в знак согласия.

Лера КАБАА, 12 лет

#фпро, #алга, #ресурсныйцентр, #грантглавы102, #грантглавырб, #фсго, #помогаемпобеждать

Проект #алга реализуется Фондом поддержки и развития образования города Стерлитамака на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан