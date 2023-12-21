На открытие ёлки пришла весна

Сегодня на открытии ёлки в сквере им.Салавата Юлаева собралось много гостей – маленьких и взрослых. Было весело. Скоморохи с горожанами водили хороводы. Гости танцевали под новогодние песни. Люди были наряженные и сияли от радости, так что рядом с большой ёлкой они казались её маленькими копиями.

Да, каток больше был похож на бассейн, и забавно было шлёпать по лужам под любимые с детства строчки: "Мороз снежком укутывал: "Смотри, не замерзай!" Впрочем, на то оно и предновогоднее время – пора чудес. И праздничные локации – ёлочки с живописными пеньками – напоминали сказочный лес и поляну из сказки "Двенадцать месяцев". Только в сказке Апрель получил власть на часок, а в нашей с вами реальности весна расхозяйничалась всерьёз.

Город дышит теплом.

Дарина Бондаренко (13 лет) и Екатерина Яковлева