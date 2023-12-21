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Горожане. Фотоальбом
21 Декабря , 22:25

На открытие ёлки пришла весна

Вы любите бывать на городских праздниках? Они такие разные, ни одно событие не похоже на другое. 

На открытие ёлки пришла весна
На открытие ёлки пришла весна

Сегодня на открытии ёлки в сквере им.Салавата Юлаева собралось много гостей – маленьких и взрослых. Было весело. Скоморохи с горожанами водили хороводы. Гости танцевали под новогодние песни. Люди были наряженные и сияли от радости, так что рядом с большой ёлкой они казались её маленькими копиями. 

Да, каток больше был похож на бассейн, и забавно было шлёпать по лужам под любимые с детства строчки: "Мороз снежком укутывал: "Смотри, не замерзай!" Впрочем, на то оно и предновогоднее время – пора чудес. И праздничные локации – ёлочки с живописными пеньками – напоминали сказочный лес и поляну из сказки "Двенадцать месяцев". Только в сказке Апрель получил власть на часок, а в нашей с вами реальности весна расхозяйничалась всерьёз.

Город дышит теплом.

Дарина Бондаренко (13 лет) и Екатерина Яковлева

 

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