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Горожане. Фотоальбом
1 Января , 16:36

Обещания, которые сбудутся

«Я бегу и обещаю…» – бумажные таблички с таким текстом сегодня в полдень получили сотни стерлитамаковцев на праздничном «Забеге обещаний».

Обещания, которые сбудутся
Обещания, которые сбудутся

Что обещают себе наши горожане? "Много путешествовать" и "Заниматься спортом", "Похудеть" и "Быть сытым", "Больше слушать себя" и "Быть счастливой"... А самое ёмкое обещание звучало просто: "Жить". Оригинальное и полезное событие подарили взрослым и детям активисты проекта «башкирская тропа» и отдел по молодёжной политике администрации города.

Самому опытному участнику забега  – 84 года, младшему, Ивану, – год и четыре месяца (он приехал на забег на тюбинге). Все, кто встретил первый день нового года в Парке Победы, смог пробежать 2024 метра бок о бок с Дедами Морозами, Снегурочками, весёлым Кроликом, а главное, побыть на свежем воздухе вместе с друзьями и близкими, поздравить знакомых и угоститься чаем с травами от тур-оператора «БАШГИД».

Юнкоры проекта «Школа юных журналистов «Автор» проводили лотерею – раздавали «золотые орехи» с пожеланиями, а горожане с интересом давали подросткам интервью. Непридуманные истории о доброй Бабе Яге, о волшебнике-победителе со стажем и о трогательной любви незрячей девушки и её современного рыцаря читайте в рождественском выпуске газеты «Стерлитамакский рабочий».  

Автор:Екатерина Яковлева
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