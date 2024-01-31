Школьники и учителя Стерлитамака написали письма поддержки участникам СВО

Педагоги и ученики лицея № 3 им. В.А.Секина написали письма солдатам.

Об этом рассказывает советник директора по воспитанию Лидия Александровна Радаева:

– Для участников специальной военной операции очень важна поддержка их родных, друзей и соотечественников. На конвертах и листах – символика спецоперации, патриотические рисунки, некоторые из них свернуты маленькими фронтовыми треугольниками, такими же, как отправляли когда-то бойцам в Великую Отечественную войну. В посланиях – сердечное тепло, заветные мысли ребёнка, добрые пожелания военным.

Ребята поздравляли бойцов с предстоящим праздником Днём Защитника Отечества и писали свои пожелания. Неважно, знает ли солдат тех мальчишек и девчонок, которые ему пишут. Военная операция, в которой принимают участие бойцы, – дело очень тяжелое, они каждую минуту рискуют своей жизнью. И как же приятно в такой обстановке получить добрую весточку из мирной жизни! Теплые и добрые слова писем, написанных детьми, очень много значат для бойцов. Они согревают им душу, поддерживают в трудные минуты, говорят о том, что о них помнят и ждут возвращения – живым и с победой. Когда тебе пишет ребенок, такие письма читаются с особым чувством. Солдаты уверяют, что каждое письмо обязательно доходит до адресата, письма читают и перечитывают, делятся ими друг с другом, берегут их. От таких писем веет добротой, любовью и мирной жизнью. Той самой жизнью, которую бойцы сейчас защищают. И ребята это понимают даже лучше взрослых: «Спасибо вам, дорогие бойцы, что защищаете нашу страну!», «Мы справимся, мы вместе!», «Возвращайтесь живыми и здоровыми с Победой!».