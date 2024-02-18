«Впускать нужно специалистов. Мошенников – не надо»

На самом деле именно женщине под силу так внимательно работать с оборудованием, аккуратно – с бумагами и чутко – с людьми. Зульфия Зинуровна – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Стерлитамаке.

– Я люблю свою работу, – признаётся она. – Утечек газа сейчас много – мы их устраняем, меняем прохудившиеся шланги, ремонтируем краны, которые пропускают газ. В нашей службе внутридомового газового оборудования трудится около 70 женщин. У нас понимающее начальство: нами руководит Наталья Александровна Громова, для неё важно входить в положение людей, помогать им.

Вы наверняка знаете, что природный газ не имеет ни запаха, ни вкуса. В него специально добавляется этилмеркаптан, чтобы люди чувствовали утечку. На газовой плите конфорки горят обычно синим пламенем, а красно-оранжевым оно становится, например, при повышенной влажности. Если вы почувствовали запах газа, нужно перекрыть подачу газа, открыть окна, отключить электричество и вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.

– Когда приходит слесарь для проверки и технического обслуживания газового оборудования, обязательно впускайте специалиста, хотя бы раз в год, – настоятельно рекомендует Зульфия Зинуровна. – Мошенников пускать не надо. Мы ходим в форме, у нас есть удостоверение, оно, обратите внимание, пластиковое, это не бумажная книжечка. Квитанции за газ должны приходить только от филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Стерлитамаке, никакие другие платёжные документы недействительны. На фото – платёжка, копии которой обнаруживают наши горожане в почтовых ящиках. Оплачивать по таким бумагам ничего не нужно!