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Горожане. Фотоальбом
2 Марта , 16:03

Как общественники Стерлитамака помогают городу?

Почему по вечерам плохо ходит общественный транспорт? Что делать, если дети говорят: "В школе невкусно кормят"? Когда отремонтируют Детскую поликлинику по ул.Советской?

Как общественники помогают городу?
Как общественники помогают городу?

Этими и многими другими вопросами занимается в том числе Общественная палата.

На очередном заседании общественники проанализировали обращения горожан за февраль и составили подробный план работы на год. Мониторинги, рейды, круглые столы, городские события на актуальные темы - это большой труд людей, которым не всё равно. А значит, реальные результаты будут. Главное - участие горожан.

Каждый стерлитамаковец может обозначать проблемы города и предлагать варианты их решения - в том числе через газету. Обращения заполняйте через форму или отправляйте секретарю Общественной палаты (журналист Екатерина Яковлева, WhatsApp 8987-61-57-253)

https://forms.yandex.ru/u/65dd739de010db1fe49dcdef/ 

Автор:Екатерина Яковлева
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