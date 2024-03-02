Как общественники Стерлитамака помогают городу?

Этими и многими другими вопросами занимается в том числе Общественная палата.

На очередном заседании общественники проанализировали обращения горожан за февраль и составили подробный план работы на год. Мониторинги, рейды, круглые столы, городские события на актуальные темы - это большой труд людей, которым не всё равно. А значит, реальные результаты будут. Главное - участие горожан.

Каждый стерлитамаковец может обозначать проблемы города и предлагать варианты их решения - в том числе через газету. Обращения заполняйте через форму или отправляйте секретарю Общественной палаты (журналист Екатерина Яковлева, WhatsApp 8987-61-57-253)

https://forms.yandex.ru/u/65dd739de010db1fe49dcdef/