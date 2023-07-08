Мы – авторы собственных чудес

Её взрослая дочь Алсу работает няней в проекте "Суперняня" АНО "Дети - наше счастье" и умеет установить контакт даже с самыми сложными детьми –аутистами. Но путь Алсу к тому, чтобы помогать людям, был трудным.



Светлана Рифовна удочерила Алсу, когда девочке было шесть лет: её мама погибла в аварии, сирота стала в семье Баяновых третьим ребёнком.



– Алсу плохо слышала и говорила, в девять лет с рудом держала ложку. Я даже от докторов не раз слышала предложение определить дочку в психоневрологический интернат как умственно отсталого ребёнка, что меня очень возмущало. Мы постоянно ездили с ней на реабилитацию в Уфу, Оренбург и Новосибирск. В итоге Алсу окончила школу без троек, в 14 лет ей сняли инвалидность. Она получила медицинское образование, 16 лет работает детским массажистом и растит сына: ему пять лет. Хочу сказать мамам особенных детей: стучите во все двери, жизнь даёт возможности, только нужно их видеть.



– А я желаю родителям детей с инвалидностью большого терпения, чтобы у них не опускались руки, – говорит Алсу.



Проект «Суперняня» открыт для родителей и для будущих сотрудников. Если вы живёте в Стерлитамаке и готовы работать няней или же вам нужны услуги няни, пишите Анастасии: 8917-364-22-99.

Беседовали юные журналисты проекта "Автор"

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