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8 Июля , 04:49

Мы – авторы собственных чудес

Об этом не понаслышке знает Светлана Рифовна Баянова. 

Мы – авторы собственных чудес
Мы – авторы собственных чудес

Её взрослая дочь Алсу работает няней в проекте "Суперняня" АНО "Дети - наше счастье" и умеет установить контакт даже с самыми сложными детьми –аутистами. Но путь Алсу к тому, чтобы помогать людям, был трудным.

Светлана Рифовна удочерила Алсу, когда девочке было шесть лет: её мама погибла в аварии, сирота стала в семье Баяновых третьим ребёнком.

– Алсу плохо слышала и говорила, в девять лет с рудом держала ложку. Я даже от докторов не раз слышала предложение определить дочку в психоневрологический интернат как умственно отсталого ребёнка, что меня очень возмущало. Мы постоянно ездили с ней на реабилитацию в Уфу, Оренбург и Новосибирск. В итоге Алсу окончила школу без троек, в 14 лет ей сняли инвалидность. Она получила медицинское образование, 16 лет работает детским массажистом и растит сына: ему пять лет. Хочу сказать мамам особенных детей: стучите во все двери, жизнь даёт возможности, только нужно их видеть.

– А я желаю родителям детей с инвалидностью большого терпения, чтобы у них не опускались руки, – говорит Алсу.

Проект «Суперняня» открыт для родителей и для будущих сотрудников. Если вы живёте в Стерлитамаке и готовы работать няней или же вам нужны услуги няни, пишите Анастасии: 8917-364-22-99.

Беседовали юные журналисты проекта "Автор"

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#фпро#алга#ресурсныйцентр#грантглавы102#грантглавырб#фсго#помогаемпобеждать

Проект #алга реализуется Фондом поддержки и развития образования города Стерлитамака на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан

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