Александр Анатольевич Мальцев родился в Оренбурге. Его отец, табынский казак,родом из Гафурийского района, а мама из Абдулино. В семье Александр был вторым из шестерых детей. На своей малой родине он выучился на зоотехника и зооинженера. В 2000-м Александр с семьёй переехал в Стерлитамак. С 2003 года он работает машинистом КДМ в РСУ ДОР. Рыбак, хороший семьянин (четверо детей и пять внуков), он уже два десятилетия качественно обслуживает дороги Стерлитамака. Мы приехали на Гоголя, 121. Здесь Александр Анатольевич и его коллеги готовят полотно к укладке нового асфальта. Во дворе очень шумно. Пахнет смолой и маслом.

– Это битум, – объясняет нам Александр.

– Как вы стали машинистом?

– Во время перестройки мы оказались в Стерлитамаке. Здесь я устроился обычным шофёром, но потом понял, что не моё. У меня и отец был трактористом, и старший брат. Решил продолжить традицию. Тем более что удостоверение тракториста я получил после школы.

– Как начинается ваш день?

– Я просыпаюсь в половине шестого. Приезжаю на работу за полтора часа до выезда. За это время прохожу медицинский осмотр,

получаю путёвку, документы, проверяютехнику. С коллегами успеваю поговорить.

– А как отдыхаете?

– На выходных рыбачу. Часто с семьёй отправляемся в Оренбург, там нас всегда ждут родственники. Летом и осенью занимаемся садом.

– Вы машинист пятого разряда. Участвовали в конкурсах?

– Было дело, даже грамота от администрации города Уфы есть. Сейчас пусть молодёжь соревнуется.

– Вам комфортнее в автомобиле или тракторе?

– Мой «Беларус» роднее и привычнее. Хотя автомобиль я тоже вожу.

– Свой трактор сами чините?

– Я обязан разбираться в технике. За один выезд на дороге может всё произойти.

– Можно ли заменить труд человека техникой?

– Как есть у нас дорожники с лопатами, так и будут. Какой бы техника совершенной ни была, но она не справится со всеми задачами. Вот мы сейчас готовимся к укладке асфальта. Мне нужно собрать мусор, всё почистить. Я иногда горжусь, что мы наводим порядок в городе. Это приятное дело.

– У вас больше работы летом или зимой?

– Зимой выпадает много снега, поэтому нам приходится работать и ночью.

– Кто-то из детей пошёл по вашим стопам?

– Машинистом никто не стал, но старший сын работает механиком.

– Какие у вас планы?

– Скоро сын из армии придёт. Думаем ему машину купить, а потом и квартиру. Все планы у нас связаны с детьми.

– Не хотите уйти на заслуженный отдых?

– Мы, старые коммунисты, идём до конца. Я до сих пор свой партбилет храню, а пенсионер я на бумажке.

Перерыв заканчивается. Машинисты зовут Александра Анатольевича: «Вы закончили? Надо доделать»

– Иду, мужики…

Фото Сергея Крамскова