"Мы идём на передовую, чтобы война не пришла в наши дома"

Мы беседуем с участником поисково-спасательного отряда «Поиск» о том, почему чужой беды не бывает и как от каждого из нас зависит победа.

– Я выполнял боевые задачи, потом вернулся домой аппаратчиком на предприятие оборонно-промышленного комплекса. В Стерлитамаке тогда создавался Центр поддержки участников СВО и членов их семей, и меня пригласили туда помогать. Сейчас передовая – это часть моей жизни, так же, как и мой отряд, мои ребята, которые там. Я с ними постоянно общаюсь, поддерживаю. Езжу к ним, когда просят забрать кого-то из госпиталя, когда просто нужно срочно что-то отвезти. В центре СВО я помогаю решить вопросы с выплатами, с зарплатами и так далее. Стараюсь помочь тем ,кто не может найти своих родственников по какой-либо причине – связываюсь с ребятами, узнаю, как обстоят дела, почему человек не выходит на связь. Бывает такое, что боец на передовой без связи.

– Помогать фронту способен любой из нас?

– Да, совершенно верно. В самом начале, когда формировался центр поддежки СВО, мы предложили плести сети и отливать свечи. Сейчас всё это живет своей жизнью и развивается. Мы помогаем, даем советы и обеспечиваем доставку всего необходимого на передовую.

– Вы по-прежнему работаете на заводе?

– Да, мы сейчас с вами беседуем после моей ночной смены.

– Как вы думаете, почему мы победим? В чём наш ресурс?

– В победе нет сомнений, потому что мы за правду. А правда всегда побеждает.

– Как давно вы сопровождаете гуманитарные конвои?

С прошлого ноября. Я видел, как и с какой скоростью новые регионы меняются в лучшую сторону. Для меня самый показательный город – Мариуполь. Я был впечатлен его разрухой в начале года: при въезде в город чувствовался сильный запах гари, вместо домов – руины. Сейчас дома восстановлены, город цветет и полон жизни, на улицах много людей. Нас приглашают в школы, чтобы мы провели уроки мужества и поделились впечатлениями. Я показываю детям видео Мариуполя – каким он был в начале года и как изменился сейчас. У меня в памяти с декабря прошлого года жива одна страшная картина: на фоне разрушенных, чёрных домов – искорёжанная остановка, металл во все стороны изогнут. И стоит маленький-маленький мальчик, лет семи-восьми, с огромным рюкзаком. Рано утром намерен попасть в школу. Стремление этого мальчика жить и побеждать – это я очень хорошо запомнил. Несмотря на все ужасы войны, дети хотят идти в школу,учиться, развиваться и добиваться чего-то в этой жизни. Я очень рад за Мариуполь и его преображение, но страшные кадры той жизни я бы сохранил как память для всего человечества,чтобы помнили – как это страшно, когда война.

– Как ваша семья переносит Ваши поездки с гумконвоем?

– Сыновья очень серьезно к этому относятся: каждый раз провожают меня, как на войну . Жена у меня молодец, она всегда поддержит. Как бы тяжело ей ни было, никогда не покажет слабость. Понимает прекрасно,что если я уеду с мыслями о том, как им тяжело, то и мне нелегко будет. Возвращаюсь – она выдыхает, может и поплакать. Мы уже 20 лет вместе, и нашим чувствам расстояния не преграда, это нас и поддерживает.

– Почему вы не можете не ездить?

– Там тоже моя семья, для меня это важно быть с ними. Если поступать как-то по-другому, это буду не я. Вот закончится война, мы победим, и я перестану ездить.

– Некоторые почему-то стесняются патриотичных слов. А Вы? Что для вас значит Родина?

– Это народ, люди. Когда я начинал работать в добровольческом поисково-спасательном отряде, некоторые говорили: «Зачем? Мир изменить нельзя». Теперь нас уже более сотни, наша география расширяется: мы работаем в Стерлитамаке, Стерлитамакском районе, Ишимбае и Салавате. И я с уверенностью могу сказать: «Мир изменить можно».

Лера КАБАА, 12 лет

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