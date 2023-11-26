Дочки-матери

Спасибо за то, что ты есть!

За что школьницы нашего города благодарны своим мамам? Признания в любви - здесь:

Анжелина Ивашутова, 10 лет:

– Я очень люблю мою маму. Она мне помогает в учебе и в жизненных ситуациях. Я ей благодарна в том, что она даёт мне лучшее. Если я чем то огорчена то мама поднимает мне настроение. Мы вместе ходим по магазинам, танцуем, играем или смотрим фильмы. Моя мама лучшая!