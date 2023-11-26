Дочки-матери

Посвящается всем мамам
Есть на свете профессии разные:
Необычные и прекрасные,
Но одна считается главной –
Быть хорошей, любящей мамой.
Девочкам нравится в куклы играть,
Очень им хочется мамами стать
И на площадках в цветастых панамах
Важно гуляют с Катюшами мамы.
Грустный котенок сидит возле лавки,
В луже испачкал белые лапки.
Дел натворил бестолковый Тимошка…
Потащит за шиворот мыть мама-кошка!
В старом дупле славный птенчик ютится,
Греет его желтогрудая птица.
Эта пернатая добрая дама –
Тоже лучшая в мире мама.
У мам совсем непростая работа –
Дарить детям радость, любовь и заботу.
Знают об этом в каждой семье:
Незаменимы они на Земле!
Спасибо за то, что ты есть!
За что школьницы нашего города благодарны своим мамам? Признания в любви - здесь:
Анжелина Ивашутова, 10 лет:
– Я очень люблю мою маму. Она мне помогает в учебе и в жизненных ситуациях. Я ей благодарна в том, что она даёт мне лучшее. Если я чем то огорчена то мама поднимает мне настроение. Мы вместе ходим по магазинам, танцуем, играем или смотрим фильмы. Моя мама лучшая!
Ульяна Иванова, 13 лет:
– Все строят мысленно мосты,
Чтобы добраться до чего-то.
Мой мост построен там, где ты,
Чтоб рядом я была с тобою.
Пойду я вниз – меня возвысишь,
Всегда поддержишь и поймёшь,
А я тебя всегда услышу –
В метель, в грозу, в нежданный дождь.
Мы вместе плачем и смеёмся,
Твой голос нежный каждый день
Звучит во мне, как лучик солнца,
И это всё, что нужно мне.
Алсу Галеева, 13 лет:
– Мама, спасибо тебе большое за то, что ты у меня есть. И за то, что подарила мне хомяка Кнопу!
Дарья, 12 лет:
– Моя мама – самое прекрасное, что я могу себе представить: она подарила мне кота Барона и научила готовить!
Оля, 11 лет:
– У меня была мечта – я хотела собаку. И вот однажды, в обычный весенний день, у нас появилась собака! Мы назвали её Белла. Мама, спасибо тебе!
Самира Шахмаева, 15 лет:
– Я люблю проводить время с мамой. С удовольствием вспоминаю, как однажды мы пошли в кафе, заказали фастфуд, много смеялись и общались на разные темы. Я рада, что моя мама уделяет мне внимание. Хочу сказать ей спасибо за то, что она у меня есть.
Виктория Болюбаш, 16 лет:
– Моя мама – мой лучший друг. Она всегда помогала мне и поддерживала во всех моих начинаниях. Я благодарна своей маме за то, что она научила меня никогда не останавливаться на достигнутом, преодолевать любые препятствия на пути к достижению своей цели. Моя мама научила меня быть самостоятельной, целеустремлённой, честной, доброй, а главное, человечной. Я благодарна ей за то, что она, не смотря на трудности, старалась сделать меня счастливой. Для меня моя мама самая лучшая. Я ее очень сильно люблю!
Диана Маннанова, 11 лет:
– Мама – мой самый главный друг. Она помогает мне во всëм : в уроках, по дому, поддерживает меня во всëм, например : пойти в театр, на выступлениях, она находит мне разные конкурсы по моим интересам. Моя мама - самая лучшая, красивая, добрая и ласковая!
Полина Фомина, 15 лет:
– Маме я благодарна за любовь, которой она окутывает меня ежедневно. За моральную, материальную и физическую помощь. И, конечно же, за поддержку, заботу и обучение уму-разуму: в силу этого, уверена, мне удалось избежать многих бед и несчастий в своей жизни. Спасибо ей за то, что помогает мне чувствовать себя счастливой, поощряет любые мои начинания, протягивает руку помощи в сложных ситуациях и находит решения, казалось бы, невыполнимых задач. Я обязательно сделаю все необходимое, чтобы заветные желания Мамы сбылись.
Адель Валишина, 15 лет:
– В этом году мы с мамой ездили в Татарстан на машине – это была самая запоминающаяся поездка. Мы выехали утром, было атмосферно: солнце поднималось над горизонтом, мы слушали любимых исполнителей… Дорога была дальняя, но мы совсем не устали. Надеюсь, это была не последняя наша поездка. Я хочу, чтобы моя мама жила долго и счастливо!
Школа юных журналистов "Автор"
Проект #алга реализуется Фондом поддержки и развития образования города Стерлитамака на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан
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