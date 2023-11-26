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26 Ноября , 10:48

Дочки-матери

Любимых мам и бабушек поздравляет наш юный автор, семиклассница школы № 31 Анна Виленская:

Дочки-матери
Дочки-матери

Посвящается всем мамам

 

Есть на свете профессии разные:

Необычные и прекрасные,

Но одна считается главной –

Быть хорошей, любящей мамой.

 

Девочкам нравится в куклы играть,

Очень им хочется мамами стать

И на площадках в цветастых панамах

Важно гуляют с Катюшами мамы.

 

Грустный котенок сидит возле лавки,

В луже испачкал белые лапки.

Дел натворил бестолковый Тимошка…

Потащит за шиворот мыть мама-кошка!

 

В старом дупле славный птенчик ютится,

Греет его желтогрудая птица.

Эта пернатая добрая дама –

Тоже лучшая в мире мама.

 

У мам совсем непростая работа –

Дарить детям радость, любовь и заботу.

Знают об этом в каждой семье:

Незаменимы они на Земле!

 

 

Спасибо за то, что ты есть!

За что школьницы нашего города благодарны своим мамам? Признания в любви - здесь:

Анжелина Ивашутова, 10 лет:

– Я очень люблю мою маму. Она мне помогает в учебе и в жизненных ситуациях. Я ей благодарна в том, что она даёт мне лучшее. Если я чем то огорчена то мама поднимает мне настроение. Мы вместе ходим по магазинам, танцуем, играем или смотрим фильмы. Моя мама лучшая!

Ульяна Иванова, 13 лет:

Все строят мысленно мосты,

Чтобы добраться до чего-то.

Мой мост построен там, где ты,

Чтоб рядом я была с тобою.

 

Пойду я вниз – меня возвысишь,

Всегда поддержишь и поймёшь,

А я тебя всегда услышу –

В метель, в грозу, в нежданный дождь.

 

Мы вместе плачем и смеёмся,

Твой голос нежный каждый день

Звучит во мне, как лучик солнца,

И это всё, что нужно мне.

 

Алсу Галеева, 13 лет:

– Мама, спасибо тебе большое за то, что ты у меня есть. И за то, что подарила мне хомяка Кнопу!

Дарья, 12 лет:

– Моя мама – самое прекрасное, что я могу себе представить: она подарила мне кота Барона и научила готовить!

Оля, 11 лет:

– У меня была мечта – я хотела собаку. И вот однажды, в обычный весенний день, у нас появилась собака! Мы назвали её Белла. Мама, спасибо тебе!

Самира Шахмаева, 15 лет:

– Я люблю проводить время с мамой. С удовольствием вспоминаю, как однажды мы пошли в кафе, заказали фастфуд, много смеялись и общались на разные темы. Я рада, что моя мама уделяет мне внимание. Хочу сказать ей спасибо за то, что она у меня есть.

Виктория Болюбаш, 16 лет:

– Моя мама – мой лучший друг. Она всегда помогала мне и поддерживала во всех моих начинаниях. Я благодарна своей маме за то, что она научила меня никогда не останавливаться на достигнутом,  преодолевать любые препятствия на пути к достижению своей цели. Моя мама научила меня быть самостоятельной, целеустремлённой, честной, доброй, а главное, человечной. Я благодарна ей за то, что она, не смотря на трудности, старалась сделать меня счастливой. Для меня моя мама самая лучшая. Я ее очень сильно люблю!

Диана Маннанова, 11 лет:

– Мама – мой самый главный друг. Она помогает мне во всëм : в уроках, по дому, поддерживает меня во всëм, например : пойти в театр, на выступлениях, она находит мне разные конкурсы по моим интересам. Моя мама - самая лучшая, красивая, добрая и ласковая!

Полина Фомина, 15 лет:

– Маме я благодарна за любовь, которой она окутывает меня ежедневно. За моральную, материальную и физическую помощь. И, конечно же, за поддержку, заботу и обучение уму-разуму: в силу этого, уверена, мне удалось избежать многих бед и несчастий в своей жизни. Спасибо ей за то, что помогает мне чувствовать себя счастливой, поощряет любые мои начинания, протягивает руку помощи в сложных ситуациях и находит решения, казалось бы, невыполнимых задач. Я обязательно сделаю все необходимое, чтобы заветные желания Мамы сбылись.

Адель Валишина, 15 лет:

– В этом году мы с мамой ездили в Татарстан на машине – это была самая запоминающаяся поездка. Мы выехали утром, было атмосферно: солнце поднималось над горизонтом, мы слушали любимых исполнителей…  Дорога была дальняя, но мы совсем не устали. Надеюсь, это была не последняя наша поездка. Я хочу, чтобы моя мама жила долго и счастливо!

Школа юных журналистов "Автор"

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Ссылка на публикацию в ВКонтакте: https://vk.com/srgazeta?w=wall-22753747_83000

Автор:Екатерина Яковлева
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