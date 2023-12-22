Глава семьи встречает их дома, помогает переодеться маленькой дочке и поставить в зале пушистую ёлку: он пока на костылях и наслаждаться совместной прогулкой не может.

Вячеслав был мобилизован на СВО в октябре прошлого года. Его 11-летний сын Михаил знает:

– Папа нас защищает. А я им горжусь.

Он и трёхлетняя сестрёнка Ксения каждый день разговаривали с отцом по телефону. Домой Вячеслав вернулся после ранения. Уже пять месяцев он передвигается на костылях и ждёт операции, которую должны сделать в Москве: ему требуется замена сустава.

– Объявили боевую тревогу, – вспоминает боец. – Мы поехали на позиции на ниве, ехали быстро, около 120 километров в час. Очнулся я в госпитале. Знаете, что самое страшное? «Баба Яга» – прилетает откуда ни возьмись, кидает гранаты. Дрон, иначе говоря. Из-за него теряешь товарищей. Больше я на передовой ничего не боялся.

О времени на СВО он рассказывает обыденно, как о рабочих буднях (до мобилизации он работал дальнобойщиком, дворником, слесарем):

– Когда я туда поехал, думал – это как на Кавказе война, где я в своё время служил. Оказалось – совсем по-другому. Поначалу враги бомбили нас больше, чем мы их. Теперь наоборот. Мы с сослуживцами поддерживаем связь и понимаем, что победа будет за нами: боеприпасов у нас больше, вооружение лучше.

После выздоровления Вячеслав с женой мечтают переехать в свой дом в Стерлитамакском районе – работать, заниматься хозяйством, растить детей на свежем воздухе. Жить в мире.

Продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту. Военнослужащим гарантированы высокая заработная плата, полный социальный пакет, льготы, а также дополнительные выплаты за особые достижения.



На военную службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет), пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.



Срок контракта:

от рядового до прапорщика включительно — от шести месяцев;

для офицеров — от трех до пяти лет.



Получить более подробную информацию можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).



Также ответы на ваши вопросы по контрактной службе вы можете получить в чат-боте https://t.me/bashbat02/2236