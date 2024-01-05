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5 Января , 12:42

"Спасибо, что здесь мы можем чувствовать себя спокойно"

Следующий участник нашего зимнего конкурса - Глеб Рябцев.

"Спасибо, что здесь мы можем чувствовать себя спокойно"
"Спасибо, что здесь мы можем чувствовать себя спокойно"

Глеб не только прислал своё фото, но и выразил благодарность нашим отважным защитникам - тем, кто обеспечивает сейчас нашу мирную жизнь:

"Я очень люблю кататься на тюбингах . Это самое увлекательное занятие зимой. К счастью, мы можем позволить себе спокойно кататься на лыжах, коньках , тюбингах . Благодаря нашим защитникам".

Фото прислала мама Глеба  Ирина, которая согласна с сыном: "Спасибо, что здесь, вдали от передовой, мы можем чувствовать себя спокойно. Сейчас у каждого своя роль, у каждого своя работа. Есть работа — защищать Родину. Верим, что наши бойцы успешно выполнят все поставленные задачи. А мы ждём их домой".

Конкурс проходит в нашей группе в социальной сети "Вконтакте".

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