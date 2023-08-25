+15 °С
Облачно
Подписаться на Я.Новости
VK
Telegram
OK
Все новости
Конкурсы
25 Августа , 08:40
Друзья, встречаем участника конкурса "Первоклассник - 2023"
Вероника Петрова
Друзья, встречаем участника конкурса "Первоклассник - 2023"
В этом году поступает в первый класс школы № 23.
Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
19 Августа , 14:37
В Стерлитамаке торжественно открыли мечеть «Мухаммадсалим»
Новости
5 Августа , 06:23
Друзья, подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Новости
14 Августа , 16:54
В Башкирии отдыхающие заметили на пляже ядовитую гадюку
Новости
19 Августа , 19:32
Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО из Стерлитамака
"Стерлитамакский рабочий"
Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
[email protected]
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73