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75 лет Победы
Конкурсы
Конкурсы
27 Ноября 2020, 20:22
Конкурс башкирских красавиц «Һылыуҡай-2020» вступил в финальную стадию
Конкурсы
26 Ноября 2020, 11:57
Сертификат для участников конкурса рукодельниц
Конкурсы
25 Ноября 2020, 13:08
Ура, у нас определился победитель конкурса!
Конкурсы
23 Ноября 2020, 11:05
Внимание, конкурс!
Конкурсы
20 Ноября 2020, 12:21
Интернет-конкурсы, посвященные дню башкирского языка
Конкурсы
20 Ноября 2020, 11:00
Итоги конкурса!
Конкурсы
20 Ноября 2020, 10:30
Пришло время подвести итоги!
Конкурсы
17 Ноября 2020, 19:51
Конкурс социальных видеороликов «НОВЫЙ ВЗГЛЯД на башкирский язык»
Конкурсы
16 Ноября 2020, 17:42
Детство - это беззаботная пора, когда мир наполнен яркими красками и удивительными открытиями
Конкурсы
16 Ноября 2020, 12:10
Подпишись и выиграй!
Конкурсы
16 Ноября 2020, 10:33
Конкурс для рукодельниц!
Конкурсы
15 Ноября 2020, 18:50
Для красавиц и пандемия не помеха
Конкурсы
24 Октября 2020, 17:57
Итоги конкурса ко Дню автомобилиста
Конкурсы
17 Октября 2020, 23:31
Внимание, конкурс!
Конкурсы
1 Октября 2020, 12:05
Объявляем победителя!
Конкурсы
30 Сентября 2020, 11:59
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Конкурсы
13 Сентября 2020, 14:00
Стартует социальный проект «Рыцари Золотого пера»
Конкурсы
18 Марта 2020, 19:07
В Стерлитамаке прошёл конкурс «Напиши письмо солдату"
Конкурсы
3 Марта 2020, 19:23
В Стерлитамаке стартовал конкурс «Напиши письмо солдату»
Конкурсы
31 Января 2020, 18:25
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Новости
14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
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