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Конкурсы
17 Сентября , 04:34

В Башкортостане выберут лучшего автослесаря

В Башкортостане открывается приём заявок на ежегодный конкурс «Лучший автосервис столицы». Состязание среди специалистов и предприятий, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом транспорта, пройдёт в 2026 году с сентября по ноябрь. Конкурс организован в рамках нацпроекта «Кадры»: его цель — поддержать престиж рабочих профессий и отметить профессиональные достижения мастеров.

В Башкортостане выберут лучшего автослесаряВ Башкортостане выберут лучшего автослесаря
В Башкортостане выберут лучшего автослесаря

По словам министра торговли и услуг Республики Башкортостан Константина Климина, такие состязания помогают повышать качество услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей в столице региона. Кроме того, конкурс традиционно становится важной площадкой: здесь специалисты могут развиваться, обмениваться опытом и укреплять статус своих профессий в республике.

Участники смогут продемонстрировать мастерство в следующих номинациях:

  • лучший специалист по диагностике дизельных двигателей;
  • лучший специалист по ремонту дизельных двигателей;
  • лучший установщик газобаллонного оборудования;
  • лучший регулировщик топливной аппаратуры дизелей;
  • лучший специалист по диагностике ЭСУД;
  • лучший слесарь по ремонту ходовой части легковых автомобилей;
  • лучший шиномонтажник;
  • лучший специалист по автозвуку.

Принять участие в конкурсе может как молодой специалист, так и профессионал, возраст и география участников не ограничиваются. С графиком проведения состязаний можно ознакомиться по ссылке - https://disk.yandex.ru/i/5dWrKTu5LfOFVQ

Источник и фото: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

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