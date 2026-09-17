В Башкортостане выберут лучшего автослесаря

По словам министра торговли и услуг Республики Башкортостан Константина Климина, такие состязания помогают повышать качество услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей в столице региона. Кроме того, конкурс традиционно становится важной площадкой: здесь специалисты могут развиваться, обмениваться опытом и укреплять статус своих профессий в республике.

Участники смогут продемонстрировать мастерство в следующих номинациях:

лучший специалист по диагностике дизельных двигателей;

лучший специалист по ремонту дизельных двигателей;

лучший установщик газобаллонного оборудования;

лучший регулировщик топливной аппаратуры дизелей;

лучший специалист по диагностике ЭСУД;

лучший слесарь по ремонту ходовой части легковых автомобилей;

лучший шиномонтажник;

лучший специалист по автозвуку.

Принять участие в конкурсе может как молодой специалист, так и профессионал, возраст и география участников не ограничиваются. С графиком проведения состязаний можно ознакомиться по ссылке - https://disk.yandex.ru/i/5dWrKTu5LfOFVQ

Источник и фото: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан