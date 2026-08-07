И помидор весом в 640 грамм

100 грамм – таков, как известно, средний вес помидора. А вот участнице конкурса «СР» среди садоводов Лиане Слеповой и её дочке Кате удалось вырастить томат весом в 640 грамм. Их замечательный сад расположен в СНТ «Ильмень».

На участке Слеповых растёт и радует урожаем практически всё – плодовые деревья, ягоды, цветы.

Поддержка участников важна! Как и участие в конкурсе. Ждём ваши фотографии! Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте". Для участия необходимо прислать фото в сообщения сообщества.