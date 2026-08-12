Выбираем победителя конкурса "Мой любимый сад"!

Как и обещали, сегодня запускаем голосование.
Оно будет длиться с 11 по 24 августа (до 16:00).
Голосование проходит в специальном приложении.
Редакция не может повлиять на выбор победителя. Победитель выбирается большинством голосов подписчиков нашего сообщества.
Голосовать здесь:
vk.com/app7198399_-22753747...
С 25 августа по 10 сентября победитель городского этапа (1‑е место) примет участие в республиканском этапе конкурса — голосовании в сообществе «Наш Башкортостан».
Также победителю мы вручим блендер!
По техническим причинам (сбой в социальной сети «ВКонтакте») в приложении для голосования пока указаны только имена и фамилии участников, без фото.
Мы работаем над этой проблемой. Фото участников - ниже.
Мы в МАКСе: max.ru/srgazeta
Фото Сергея Крамскова