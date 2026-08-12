Выбираем победителя конкурса "Мой любимый сад"!

Как и обещали, сегодня запускаем голосование.

Оно будет длиться с 11 по 24 августа (до 16:00).

Голосование проходит в специальном приложении.

Редакция не может повлиять на выбор победителя. Победитель выбирается большинством голосов подписчиков нашего сообщества.

Голосовать здесь:

vk.com/app7198399_-22753747...

С 25 августа по 10 сентября победитель городского этапа (1‑е место) примет участие в республиканском этапе конкурса — голосовании в сообществе «Наш Башкортостан».

Также победителю мы вручим блендер!

По техническим причинам (сбой в социальной сети «ВКонтакте») в приложении для голосования пока указаны только имена и фамилии участников, без фото.

Мы работаем над этой проблемой. Фото участников - ниже.

Мы в МАКСе: max.ru/srgazeta

Фото Сергея Крамскова