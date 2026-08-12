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Конкурсы
12 Августа , 07:35

Выбираем победителя конкурса "Мой любимый сад"!

Друзья, мы завершили приём заявок на конкурс дачников – «Мой любимый сад»!

Марина ГвоздковаМарина Гвоздкова
Марина Гвоздкова

Как и обещали, сегодня запускаем голосование.

 Оно будет длиться с 11 по 24 августа (до 16:00).
Голосование проходит в специальном приложении.

Редакция не может повлиять на выбор победителя. Победитель выбирается большинством голосов подписчиков нашего сообщества.

Голосовать здесь:
vk.com/app7198399_-22753747...

 С 25 августа по 10 сентября победитель городского этапа (1‑е место) примет участие в республиканском этапе конкурса — голосовании в сообществе «Наш Башкортостан».

Также победителю мы вручим блендер!

По техническим причинам (сбой в социальной сети «ВКонтакте») в приложении для голосования пока указаны только имена и фамилии участников, без фото.

Мы работаем над этой проблемой. Фото участников  - ниже.

Мы в МАКСе: max.ru/srgazeta
Фото Сергея Крамскова

Аделина СтепановаАделина Степанова
Аделина Степанова
Алиса ЛукашинаАлиса Лукашина
Алиса Лукашина
Алсу НасыроваАлсу Насырова
Алсу Насырова
Аниса ИсмагиловаАниса Исмагилова
Аниса Исмагилова
Фидания Фанисовна ВахитоваФидания Фанисовна Вахитова
Фидания Фанисовна Вахитова
Валентина Егоровна ВоробьёваВалентина Егоровна Воробьёва
Валентина Егоровна Воробьёва
Лариса ИвановаЛариса Иванова
Лариса Иванова
Лиана СлеповаЛиана Слепова
Лиана Слепова
Светлана Маратовна МаматоваСветлана Маратовна Маматова
Светлана Маратовна Маматова
Залия Жавитовна МурзабаеваЗалия Жавитовна Мурзабаева
Залия Жавитовна Мурзабаева
Светлана Юрьевна РодниковаСветлана Юрьевна Родникова
Светлана Юрьевна Родникова
Галина Константиновна СкоропуповаГалина Константиновна Скоропупова
Галина Константиновна Скоропупова
Семья СтародубцевыхСемья Стародубцевых
Семья Стародубцевых
Автор:Ирина Петрова
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