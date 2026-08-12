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12 Августа , 04:04

В Башкирии потеплеет до +32 градусов

Синоптики Башгидромета дали прогноз на ближайшие три дня.

В Башкирии потеплеет до +32 градусовВ Башкирии потеплеет до +32 градусов
В Башкирии потеплеет до +32 градусов

Сегодня в регионе без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Днём температура составит +23…+28°.

В четверг, 13 августа, также без существенных осадков, но днём на западе республики возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, умеренный. Днём воздух прогреется до +22…+27°, на юго-востоке — до +32°.

В пятницу, 14 августа, ночью местами, а днём по всей республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, умеренный, днём местами порывистый. Ночью температура составит +10…+15°, днём +19…+24°, на юго-востоке — до +29°.

Фото: Сергей Константинов.

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