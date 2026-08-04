В Башкирии стартует конкурс «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан»

Цель конкурса — отметить заслуги специалистов, занятых в сфере федерального государственного лесного контроля и лесной охраны, выявить наиболее компетентных работников, а также укрепить авторитет профессии и способствовать развитию кадрового потенциала отрасли.

Участников ждут шесть номинаций:

«Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан»;

«Лучший инспектор федерального государственного лесного контроля»;

«Лучший инспектор лесной охраны»;

«Лучший молодой инспектор леса» — для специалистов не старше 35 лет;

«За верность профессии» — для сотрудников, чей стаж в отрасли превышает 15 лет;

«Народный выбор» — победитель будет определён по итогам открытого онлайн‑голосования.

Приём заявок и характеристик от руководителей подразделений пройдёт на первом этапе — с 3 по 14 августа 2026 года. Далее участников ожидает проверка знаний лесного законодательства в формате тестирования, анализ показателей их профессиональной работы, а также этап открытого онлайн‑голосования в номинации «Народный выбор».

Министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов отметил значимость мероприятия: «Конкурс позволит специалистам продемонстрировать свой профессионализм, обменяться эффективными рабочими практиками и повысит престиж профессии государственного лесного инспектора. Это важный вклад в укрепление кадрового потенциала лесного хозяйства республики и в повышение результативности работы по сохранению лесных ресурсов».

Организаторы рассчитывают, что конкурс со временем станет традиционной площадкой для развития профессионального сообщества лесной отрасли региона.

Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан