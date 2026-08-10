Валентина Егоровна Воробьёва - следующая участница конкурса "СР"

«Люблю свой сад! Приезжаю на всё лето! Скучно не бывает! — пишет нам участница. — Постоянно приезжают друзья, дети, внуки. А какой кот — не пропускает ни одного солнечного дня!»

На фото Валентина Егоровна и её дочь Наталья.