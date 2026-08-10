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10 Августа , 09:58

Валентина Егоровна Воробьёва - следующая участница конкурса "СР"

Валентине Егоровне 82 года. Её сад находится в  СТ "Тихий Ашкадар". 

Валентина Егоровна Воробьёва - следующая участница конкурса "СР"Валентина Егоровна Воробьёва - следующая участница конкурса "СР"
Валентина Егоровна Воробьёва - следующая участница конкурса "СР"

«Люблю свой сад! Приезжаю на всё лето! Скучно не бывает! — пишет нам участница. — Постоянно приезжают друзья, дети, внуки. А какой кот — не пропускает ни одного солнечного дня!»

На фото Валентина Егоровна и её дочь Наталья.

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