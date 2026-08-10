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Конкурсы
10 Августа , 07:25

Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!

Сегодня до 16 часов у Вас есть возможность поделиться фотографиями Вашего садового участка.

Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!

А пока встречаем новую участницу конкурса. Данные снимки отправила Лариса Иванова – её сад находится в  СНТ «Черёмушки». Женщина делится с нами:

«Люблю свой сад – приезжаю сюда в конце мая и живу всё лето. Участок очень большой – охватывает одноэтажный дом, беседку, гараж, три теплицы, 12 рядов грядок с картошкой и много цветов. На фотографиях присутствуют мои любимые ирисы, георгины и гортензии. Так же я люблю животных – забочусь о тех, кто есть и кто приходит в гости на участок. Сейчас на даче живут собака Джесси (которая охраняет территорию), гуси и два кота – Мурзик (на фото) и Васька, который обожает спать на чердаке дома».

Поддержка участников важна! Как и участие в конкурсе. Ждём ваши фотографии!

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте". Для участия необходимо прислать фото в сообщения сообщества.

Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!
Автор:Ирина Евгеньевна Калошина
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