Фотоконкурс «Мой любимый сад» продолжается!

А пока встречаем новую участницу конкурса. Данные снимки отправила Лариса Иванова – её сад находится в СНТ «Черёмушки». Женщина делится с нами:

«Люблю свой сад – приезжаю сюда в конце мая и живу всё лето. Участок очень большой – охватывает одноэтажный дом, беседку, гараж, три теплицы, 12 рядов грядок с картошкой и много цветов. На фотографиях присутствуют мои любимые ирисы, георгины и гортензии. Так же я люблю животных – забочусь о тех, кто есть и кто приходит в гости на участок. Сейчас на даче живут собака Джесси (которая охраняет территорию), гуси и два кота – Мурзик (на фото) и Васька, который обожает спать на чердаке дома».

Поддержка участников важна! Как и участие в конкурсе. Ждём ваши фотографии!

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте". Для участия необходимо прислать фото в сообщения сообщества.