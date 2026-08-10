Спасибо за участие!

Крайняя участница - Марина Гвоздкова и её участок в СНТ Полиграфист. Марина поделилась с нами:

«Моя дача — это место, где я отдыхаю душой среди цветов и зелени. Больше всего у меня лилий (разных-разных!), роз, гортензий и невероятно богатых на цветы вьющихся клематисов.

Маргаритки и хосты дополняют эту живую картину. А ещё растут яблони и другие культуры — приятно видеть не только красоту, но и урожай.

Но самый мой любимый ритуал — это забраться на качели, которые я сплела сама в технике макраме, и просто смотреть на всё это великолепие. Кстати, макраме — моё второе дачное хобби, здесь я им и занимаюсь с особым удовольствием. Качаюсь, любуюсь, вдыхаю ароматы — что может быть лучше?

А когда спускаются сумерки, зажигаются гирлянды, и я снова на своих качелях, но уже под звёздным небом. Это совсем другая красота — тихая, волшебная, бесконечная. А если хочется полного расслабления, перебираюсь в гамак (тоже моего плетения!), покачиваюсь и смотрю в небо. Идеальный вечер на любимой даче. А еще у нас очень дружные соседи, с которыми мы часто встречаемся, ходим друг к другу в гости и делимся своим урожаем!»