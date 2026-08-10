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Конкурсы
10 Августа , 11:11

Спасибо за участие!

Заявки на фотоконкурс «Мой любимый сад» больше не принимаются. Следите за обновлениями о старте голосования в нашей группе "Вконтакте"

Спасибо за участие!Спасибо за участие!
Спасибо за участие!

Крайняя участница - Марина Гвоздкова и её участок в СНТ Полиграфист. Марина поделилась с нами:

«Моя дача — это место, где я отдыхаю душой среди цветов и зелени. Больше всего у меня лилий (разных-разных!), роз, гортензий и невероятно богатых на цветы вьющихся клематисов.
Маргаритки и хосты дополняют эту живую картину. А ещё растут яблони и другие культуры — приятно видеть не только красоту, но и урожай.
Но самый мой любимый ритуал — это забраться на качели, которые я сплела сама в технике макраме, и просто смотреть на всё это великолепие. Кстати, макраме — моё второе дачное хобби, здесь я им и занимаюсь с особым удовольствием. Качаюсь, любуюсь, вдыхаю ароматы — что может быть лучше?
А когда спускаются сумерки, зажигаются гирлянды, и я снова на своих качелях, но уже под звёздным небом. Это совсем другая красота — тихая, волшебная, бесконечная. А если хочется полного расслабления, перебираюсь в гамак (тоже моего плетения!), покачиваюсь и смотрю в небо. Идеальный вечер на любимой даче. А еще у нас очень дружные соседи, с которыми мы часто встречаемся, ходим друг к другу в гости и делимся своим урожаем!»

Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
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