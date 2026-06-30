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Конкурсы
30 Июня , 07:31

«Ромашка в доме»

В честь Дня семьи, любви и верности в рамках праздника «В любви и согласии» стартует творческий конкурс «Ромашка в доме».

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«Ромашка в доме»«Ромашка в доме»
«Ромашка в доме»

Чтобы принять участие, семье необходимо: создать цветочную композицию, центральным элементом которой станет ромашка; сделать совместное семейное фото с этой композицией и опубликовать его на своей странице во «ВКонтакте»; добавить к публикации краткий рассказ о своей семье, семейный слоган и хэштег #РомашкаВДоме; разместить пост не позднее 3 июля.

Церемония награждения победителей состоится 4 июля на главной сцене перед Городским дворцом культуры — в рамках праздничной программы «В любви и согласии».

Присоединяйтесь к конкурсу: пусть символ праздника объединит вашу семью и подарит тёплые воспоминания!

По информации организаторов

#ГодБольшойИДружнойСемьи #СемьиСТР
#ДеньСемьиЛюбвиИВерности

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