«Ромашка в доме»

Чтобы принять участие, семье необходимо: создать цветочную композицию, центральным элементом которой станет ромашка; сделать совместное семейное фото с этой композицией и опубликовать его на своей странице во «ВКонтакте»; добавить к публикации краткий рассказ о своей семье, семейный слоган и хэштег #РомашкаВДоме; разместить пост не позднее 3 июля.

Церемония награждения победителей состоится 4 июля на главной сцене перед Городским дворцом культуры — в рамках праздничной программы «В любви и согласии».

Присоединяйтесь к конкурсу: пусть символ праздника объединит вашу семью и подарит тёплые воспоминания!

По информации организаторов

#ГодБольшойИДружнойСемьи #СемьиСТР

#ДеньСемьиЛюбвиИВерности