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Конкурсы
7 Сентября , 06:41

Стерлитамак, нам нужна ваша поддержка!

Поддержим нашего земляка — старшего лейтенанта полиции Юсупова Ильнура Ильгизаровича!

Стерлитамак, нам нужна ваша поддержка!Стерлитамак, нам нужна ваша поддержка!
Стерлитамак, нам нужна ваша поддержка!

Ильнур Ильгизарович представляет Стерлитамак во втором этапе конкурса «Народный участковый». Сейчас всё зависит от нас — жителей нашего города! 🙌

📅 Онлайн-голосование проходит с 7 по 16 сентября 2026 года.

❤️ Найдите в списке участников Юсупова Ильнура Ильгизаровича и нажмите «Голосовать»: https://02.xn--b1aew.xn--p1ai/folder/96748051

💻📱 Можно проголосовать с разных устройств — через компьютер, телефон и другие устройства. Если у вас есть возможность проголосовать дома и с телефона — обязательно поддержите нашего земляка!

🔥 Каждый голос имеет значение! Представьте, если каждый житель Стерлитамака, кто увидит этот пост, поддержит Ильнура Ильгизаровича — какую огромную поддержку мы сможем показать!

🏆 Участковый, набравший наибольшее количество голосов на втором этапе конкурса, будет представлять Республику Башкортостан на федеральном уровне.

Давайте покажем, что Стерлитамак умеет объединяться и поддерживать своих! ❤️

👉 Проголосуйте сами и отправьте этот пост родным, друзьям, коллегам и знакомым из Стерлитамака.

Один город — одна команда — одна большая поддержка!

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