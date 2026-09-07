Стерлитамак, нам нужна ваша поддержка!

Ильнур Ильгизарович представляет Стерлитамак во втором этапе конкурса «Народный участковый». Сейчас всё зависит от нас — жителей нашего города! 🙌

📅 Онлайн-голосование проходит с 7 по 16 сентября 2026 года.

❤️ Найдите в списке участников Юсупова Ильнура Ильгизаровича и нажмите «Голосовать»: https://02.xn--b1aew.xn--p1ai/folder/96748051

💻📱 Можно проголосовать с разных устройств — через компьютер, телефон и другие устройства. Если у вас есть возможность проголосовать дома и с телефона — обязательно поддержите нашего земляка!

🔥 Каждый голос имеет значение! Представьте, если каждый житель Стерлитамака, кто увидит этот пост, поддержит Ильнура Ильгизаровича — какую огромную поддержку мы сможем показать!

🏆 Участковый, набравший наибольшее количество голосов на втором этапе конкурса, будет представлять Республику Башкортостан на федеральном уровне.

Давайте покажем, что Стерлитамак умеет объединяться и поддерживать своих! ❤️

👉 Проголосуйте сами и отправьте этот пост родным, друзьям, коллегам и знакомым из Стерлитамака.

Один город — одна команда — одна большая поддержка!