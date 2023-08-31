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31 Августа , 16:31

Мы продолжаем фотоконкурс "Первоклассник - 2023"!

Встречайте Ульяну Шишкову (лицей № 12)

Мы продолжаем фотоконкурс "Первоклассник - 2023"!
Мы продолжаем фотоконкурс "Первоклассник - 2023"!

И Ильдара Ильясова (школа № 20)

Мы продолжаем фотоконкурс "Первоклассник - 2023"!
Мы продолжаем фотоконкурс "Первоклассник - 2023"!
Мы продолжаем фотоконкурс "Первоклассник - 2023"!
Мы продолжаем фотоконкурс "Первоклассник - 2023"!
Мы продолжаем фотоконкурс "Первоклассник - 2023"!
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"Стерлитамакский рабочий"

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