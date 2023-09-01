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1 Сентября , 14:30

Поздравляем с Днём знаний и встречаем участников конкурса "Первоклассник - 2023"!

Дарина Горелова (гимназия № 6)

Поздравляем с Днём знаний и встречаем участников конкурса "Первоклассник - 2023!
Поздравляем с Днём знаний и встречаем участников конкурса "Первоклассник - 2023!

Данияр Акбаров (школа № 2)

Поздравляем с Днём знаний и встречаем участников конкурса "Первоклассник - 2023!
Поздравляем с Днём знаний и встречаем участников конкурса "Первоклассник - 2023!
Поздравляем с Днём знаний и встречаем участников конкурса "Первоклассник - 2023!
Поздравляем с Днём знаний и встречаем участников конкурса "Первоклассник - 2023!
Поздравляем с Днём знаний и встречаем участников конкурса "Первоклассник - 2023!
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"Стерлитамакский рабочий"

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