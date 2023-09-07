Выбираем лучшее фото первоклассника из Стерлитамака!

Переходим к голосованию. Участники разделены на две группы.

Для того, чтобы проголосовать нужно пройти по данным ссылкам:

https://vk.com/app7198399_-22753747#poll64f952cdafde3789b68b72ab

https://vk.com/app7198399_-22753747#poll64f95453afde3789b68b7372

ВАЖНО: Три призовых места будут определены по наибольшему количеству голосов, набранных по ИТОГУ ГОЛОСОВАНИЯ В ДВУХ ГРУППАХ.

Проголосовать могут только участники нашего сообщества в социальной сети "Вконтакте".



Голосование в нашем сообществе будет длиться до 15 часов 19 сентября, после чего мы объявим победителей. Три участника, набравшие максимальное количество голосов, получают призы.

1-е место - рюкзак, 2-е место - канцелярский набор, 3-е место - мешок для обуви, бутылка для воды и значок!



Третий этап конкурса (20 сентября - 12 октября) - голосование в сообществе "Наш Башкортостан", где будет представлен победитель из Стерлитамака!