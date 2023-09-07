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7 Сентября , 09:55

Выбираем лучшее фото первоклассника из Стерлитамака!

Друзья, приём заявок для участия в фотоконкурсе "Первоклассник - 2023" завершён.

Выбираем "Первоклассника" из Стерлитамака!
Выбираем "Первоклассника" из Стерлитамака!

Переходим к голосованию. Участники разделены на две группы.

 

Для того, чтобы проголосовать нужно пройти по данным ссылкам:

 

https://vk.com/app7198399_-22753747#poll64f952cdafde3789b68b72ab

 

https://vk.com/app7198399_-22753747#poll64f95453afde3789b68b7372

 

ВАЖНО: Три призовых места будут определены по наибольшему количеству голосов, набранных по ИТОГУ ГОЛОСОВАНИЯ В ДВУХ ГРУППАХ.

 

Проголосовать могут только участники нашего сообщества в социальной сети "Вконтакте".

Голосование в нашем сообществе будет длиться до 15 часов 19 сентября, после чего мы объявим победителей. Три участника, набравшие максимальное количество голосов, получают призы.

 

1-е место - рюкзак, 2-е место - канцелярский набор, 3-е место - мешок для обуви, бутылка для воды и значок!

Третий этап конкурса (20 сентября - 12 октября) - голосование в сообществе "Наш Башкортостан", где будет представлен победитель из Стерлитамака!

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