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19 Сентября , 16:15

Друзья, встречаем победителей городского этапа республиканского фотоконкурса "Первоклассник - 2023"!

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте".

Друзья, встречаем победителей городского этапа республиканского фотоконкурса "Первоклассник - 2023"!
Друзья, встречаем победителей городского этапа республиканского фотоконкурса "Первоклассник - 2023"!

Напоминаем,  места определены по наибольшему количеству голосов, набранных по ИТОГУ ГОЛОСОВАНИЯ В ДВУХ ГРУППАХ.

Итак: 1 место -  Кира Чупракова - 1227 голосов, 2 место -  Гульназ Аккильдина  - 1051 голос и 3 место - Вероника Петрова - 927 голосов. Поздравляем победителей!


Для того, чтобы посмотреть результаты голосования нужно пройти по данным ссылкам:

https://vk.com/app7198399_-22753747#poll64f952cdafde3..

https://vk.com/app7198399_-22753747#poll64f95453afde3..

Как мы и обещали, три участника, набравшие максимальное количество голосов, получают призы.

1-е место - рюкзак, 2-е место - канцелярский набор, 3-е место - мешок для обуви, бутылка для воды и значок!

Кроме того, победительница конкурса - Кира Чупракова примет участие в следующем этапе.

Третий этап конкурса  пройдёт с 20 сентября  по  12 октября в сообществе социальной сети "Вконтакте" "Наш Башкортостан".

Друзья, встречаем победителей городского этапа республиканского фотоконкурса "Первоклассник - 2023"!
Друзья, встречаем победителей городского этапа республиканского фотоконкурса "Первоклассник - 2023"!
Друзья, встречаем победителей городского этапа республиканского фотоконкурса "Первоклассник - 2023"!
Друзья, встречаем победителей городского этапа республиканского фотоконкурса "Первоклассник - 2023"!
Друзья, встречаем победителей городского этапа республиканского фотоконкурса "Первоклассник - 2023"!
Автор:Ирина Петрова
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