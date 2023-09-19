Друзья, встречаем победителей городского этапа республиканского фотоконкурса "Первоклассник - 2023"!

Напоминаем, места определены по наибольшему количеству голосов, набранных по ИТОГУ ГОЛОСОВАНИЯ В ДВУХ ГРУППАХ.

Итак: 1 место - Кира Чупракова - 1227 голосов, 2 место - Гульназ Аккильдина - 1051 голос и 3 место - Вероника Петрова - 927 голосов. Поздравляем победителей!



Для того, чтобы посмотреть результаты голосования нужно пройти по данным ссылкам:



https://vk.com/app7198399_-22753747#poll64f952cdafde3..



https://vk.com/app7198399_-22753747#poll64f95453afde3..



Как мы и обещали, три участника, набравшие максимальное количество голосов, получают призы.



1-е место - рюкзак, 2-е место - канцелярский набор, 3-е место - мешок для обуви, бутылка для воды и значок!

Кроме того, победительница конкурса - Кира Чупракова примет участие в следующем этапе.

Третий этап конкурса пройдёт с 20 сентября по 12 октября в сообществе социальной сети "Вконтакте" "Наш Башкортостан".

