Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре

О Кларе Асгатовне Ханнановой нам рассказала Регина Наумова:

"Наша бабушка самая лучшая на свете! Она прекрасно готовит, всегда нас балует вкусными блюдами и выпечкой. Внуков у нашей бабушки 15 и 4 правнука. Она всегда всех поддержит, выслушает, поможет...Она очень любит цветы. Сама сделала красивый полисадник во дворе и посадила очень много разных цветов. И мы стараемся всегда ей помогать".

Вот такая замечательная бабушка-цветовод! Друзья, поддерживайте участниц и делитесь своими семейными фото и историями.

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте".