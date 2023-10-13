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13 Октября , 15:00

Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре

У нашей новой участницы целых 15 внуков и 4 правнука.

Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре
Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре

О Кларе Асгатовне Ханнановой нам рассказала Регина Наумова:

"Наша бабушка самая лучшая на свете! Она прекрасно готовит, всегда нас балует вкусными блюдами и выпечкой. Внуков у нашей бабушки 15 и 4 правнука. Она всегда всех поддержит, выслушает, поможет...Она очень любит цветы. Сама сделала красивый полисадник во дворе и посадила очень много разных цветов. И мы стараемся всегда ей помогать".

Вот такая замечательная бабушка-цветовод! Друзья, поддерживайте участниц и делитесь своими семейными фото и историями. 

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте". 

 

Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре
Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре
Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре
Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре
Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре
Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре
Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре
Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре
Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре
Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре
Конкурс лучших бабушек Стерлитамака в самом разгаре
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"Стерлитамакский рабочий"

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