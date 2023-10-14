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14 Октября , 12:00

Её любви и тепла хватает и на учеников и на внука!

Продолжаем знакомиться с супербабушками Стерлитамака!

Её любви и тепла хватает и на учеников и на внука!
Её любви и тепла хватает и на учеников и на внука!

Напоминаем, наш конкурс бабушек проходит в нашем сообществе социальной сети "Вконтакте".

Об Ольге Владимировне Важдаевой рассказала Екатерина Ларионова:

"Наконец-то дождалась! Я стала бабушкой", -  так эмоционально наша бабушка делилась с коллегами  новостью о  рождении внука. Ольга Владимировна, так зовут нашу супербабушку, 35 лет работает учителем начальных классов. Несмотря на свою занятость, неразлучна с внуком. Её любви и тепла хватает не только на своих учеников, но и на любимого внука. Всё свободное время они гуляют, играют, читают сказки. Кстати, первый слог, который произнес Лев был "ба-ба". Мы очень счастливы, что у нас есть такая бабулечка!".

Её любви и тепла хватает и на учеников и на внука!
Её любви и тепла хватает и на учеников и на внука!
Её любви и тепла хватает и на учеников и на внука!
Её любви и тепла хватает и на учеников и на внука!
Её любви и тепла хватает и на учеников и на внука!
Её любви и тепла хватает и на учеников и на внука!
Её любви и тепла хватает и на учеников и на внука!
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"Стерлитамакский рабочий"

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