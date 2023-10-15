Легендарный конкурс трудящейся молодёжи "Работница – 2023" снова в Стерлитамаке!

Конкурс проходит в 4 этапа.



На первом этапе с 12 октября по 20 октября 2023 года осуществляется

прием заявок на участие в конкурсе.



На втором этапе с 24 октября по 10 ноября 2023 года – подготовка

участниц к конкурсу.



На третьем этапе с 1 по 10 ноября 2023 года будет проводиться народное голосование на платформе сети Интернет во ВКонтакте официального сообщества отдела по молодежной политике. По результатам народного голосования, участница набравшая наибольшее количество голосов получает дополнительный балл, который учитывается в финале.



Четвертый этап конкурса – финал Конкурса профессионального

мастерства среди трудящейся молодежи «Работница -2023» состоится 15 ноября 2023 года.



Кто же будет обладательницей главного титула?!

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