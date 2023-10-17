+4 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Конкурсы
17 Октября , 16:14

"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"

Друзья, мы продолжаем знакомить вас с замечательными бабушками нашего города.

"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"

Лиля Габбасова прислала рассказ об Альфие Файзрахмановне Бикташевой:

"Нашу горячо любимую маму и бабушку зовут Альфия Файзрахмановна Бикташева. Для каждого человека мама - самая лучшая.
Это и о нашей маме. Мамины руки самые нежные. Она самая заботливая, самая гостеприимная. Её фирменные блины давно славятся, её соленья-варенья самые вкусные. Наша мама очень активная, помогает нам с сестрой советами, помогает нам с детьми. Сейчас в связи с папиной болезнью вся забота легла на ее плечи.
Мама,ты очень дорогой для нас человек, всё в нашей большой семье держится именно на тебе. Хвала твоим рукам, желаем долгих лет жизни в здравии, спасибо тебе за всё".

"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
"Всё в нашей большой семье держится именно на тебе"
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика