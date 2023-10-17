Лиля Габбасова прислала рассказ об Альфие Файзрахмановне Бикташевой:

"Нашу горячо любимую маму и бабушку зовут Альфия Файзрахмановна Бикташева. Для каждого человека мама - самая лучшая.

Это и о нашей маме. Мамины руки самые нежные. Она самая заботливая, самая гостеприимная. Её фирменные блины давно славятся, её соленья-варенья самые вкусные. Наша мама очень активная, помогает нам с сестрой советами, помогает нам с детьми. Сейчас в связи с папиной болезнью вся забота легла на ее плечи.

Мама,ты очень дорогой для нас человек, всё в нашей большой семье держится именно на тебе. Хвала твоим рукам, желаем долгих лет жизни в здравии, спасибо тебе за всё".