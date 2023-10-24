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24 Октября , 09:19

"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"

О нашей новой участнице конкурса "Супербабушка" рассказала Эльвира Леонтьева:

"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"

"Зифа Сафиевна Кидрячева - младшая дочь Героя Советского Союза . Наша бабушка ( няняйка) и  сама герой. У неё 3 внучки -  23 года, 5 лет и 3 месяца , 2 внука - 14 лет и 13 лет, и один годовалый правнук. Наша бабушка  - золото! Самая лучшая и самая любимая. Она работает, но  успевает всем помочь. Каждые выходные собирает большой стол, её пирожки тают во рту. Кыстыбый, пироги и беляши -  безумно вкусные. Соленья и компоты -  просто нет слов . Мы все очень любим  бабушку, ценим её и желаем ей долгих и счастливых лет жизни".

Наш конкурс проходит в сообществе в социальной сети "Вконтакте". Присылайте свои семейные фото и истории.

"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"
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"Стерлитамакский рабочий"

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