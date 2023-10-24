"Наша бабушка - дочь Героя Советского Союза"

"Зифа Сафиевна Кидрячева - младшая дочь Героя Советского Союза . Наша бабушка ( няняйка) и сама герой. У неё 3 внучки - 23 года, 5 лет и 3 месяца , 2 внука - 14 лет и 13 лет, и один годовалый правнук. Наша бабушка - золото! Самая лучшая и самая любимая. Она работает, но успевает всем помочь. Каждые выходные собирает большой стол, её пирожки тают во рту. Кыстыбый, пироги и беляши - безумно вкусные. Соленья и компоты - просто нет слов . Мы все очень любим бабушку, ценим её и желаем ей долгих и счастливых лет жизни".

Наш конкурс проходит в сообществе в социальной сети "Вконтакте". Присылайте свои семейные фото и истории.