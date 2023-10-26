О своей семье рассказала Айгуль Салимова:

"Хотим рассказать про наших няняйку и зур няняйку. Зур няняйка Фина Бикмухаметовна Акбашева в свои 83 с "хвостиком" летом работает в саду. Чего у неё там только нет: ягоды, яблоки , кукуруза и орешник. Зимой она вяжет теплые носочки, тапочки, читает журналы, гуляет. По семейным праздникам она печет блины.



Няняйка Юлия Шаймулловна Салимова работает посменно. Приэтом успевает сходить на йогу, обойти с внуками все детские площадки и не пропустить ни одни качели-карусели. Любит ходить в картинную галерею, музей, театр. Самое главное, что няняйка знает ответы на все детские "почему". Нам очень повезло с такими суперняняйками! Пусть они будут здоровы, веселы и бодры".

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте".

