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26 Октября , 10:45

"Нам очень повезло с такими суперняняйками!"

Друзья, продолжается наш конкурс бабушек.

"Нам очень повезло с такими суперняняйками!"
"Нам очень повезло с такими суперняняйками!"

О своей семье рассказала Айгуль Салимова:

"Хотим рассказать про наших няняйку и зур няняйку. Зур няняйка Фина Бикмухаметовна Акбашева  в свои 83 с "хвостиком"  летом работает в саду.  Чего у неё там только нет: ягоды, яблоки , кукуруза и орешник. Зимой она вяжет теплые носочки, тапочки, читает журналы, гуляет. По семейным праздникам она печет блины.


Няняйка Юлия Шаймулловна Салимова работает посменно. Приэтом  успевает сходить на йогу, обойти с внуками  все детские площадки и не пропустить ни одни качели-карусели.  Любит ходить в картинную галерею, музей,  театр. Самое главное, что няняйка знает ответы на все детские "почему".  Нам очень повезло с такими суперняняйками! Пусть они будут здоровы, веселы и бодры".

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте".
 

"Нам очень повезло с такими суперняняйками!"
"Нам очень повезло с такими суперняняйками!"
"Нам очень повезло с такими суперняняйками!"
"Нам очень повезло с такими суперняняйками!"
"Нам очень повезло с такими суперняняйками!"
"Нам очень повезло с такими суперняняйками!"
"Нам очень повезло с такими суперняняйками!"
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"Стерлитамакский рабочий"

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