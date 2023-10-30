Выбираем победительницу конкурса "Супербабушка"!

Напоминаем, что участницам, занявшим три призовых места, мы подарим призы - наборы косметики.





Проголосовать можно по этой ссылке: https://vk.com/app7198399_-22753747#poll653f4b743f89cf1a57a948d9

Голосование продлится до 12 часов 17 ноября.

Отдать свой голос за участницу конкурса могут только подписчики сообщества. Побеждает участник, набравший большинство голосов.



Завершится конкурс республиканским этапом, в котором город представит участница, занявшая первое место в нашем конкурсе.

Конкурс проводится в нашем сообществе в социальной сети "Вконтакте".