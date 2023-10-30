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Конкурсы
30 Октября , 12:19

Выбираем победительницу конкурса "Супербабушка"!

Друзья, приступаем к голосованию за участниц конкурса. 

Выбираем победительницу конкурса "Супербабушка"!
Выбираем победительницу конкурса "Супербабушка"!

Напоминаем, что  участницам, занявшим три призовых места, мы подарим призы - наборы косметики. 

Проголосовать можно по этой ссылке: https://vk.com/app7198399_-22753747#poll653f4b743f89cf1a57a948d9

Голосование продлится до 12 часов  17 ноября.

Отдать свой голос за участницу конкурса могут только подписчики сообщества. Побеждает участник, набравший большинство голосов. 


Завершится конкурс республиканским этапом, в котором город представит участница, занявшая первое место в нашем конкурсе.

Конкурс проводится в нашем сообществе в социальной сети "Вконтакте". 

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"Стерлитамакский рабочий"

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