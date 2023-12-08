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8 Декабря , 11:59

Все вместе читаем любимую газету!

Олеся Анатольевна Егорова выиграла приз конкурса «Стерлитамакского рабочего» среди подписчиков. Она пришла в редакцию газеты вместе с сыном Германом, который не только читает статьи «СР», но и делает подшивку номеров.

Все вместе читаем любимую газету!
Все вместе читаем любимую газету!

Олеся Анатольевна Егорова выиграла приз конкурса «Стерлитамакского рабочего» среди подписчиков. Она пришла в редакцию газеты вместе с сыном Германом, который не только читает статьи «СР», но и делает подшивку номеров.

– Герман, какие материалы тебе особенно нравятся?

– Я читаю всю газету от корки до корки. Но особо ценю информацию, раскрывающую жизнь Стерлитамака. Мне интересно, что происходит в администрации города, на концертах, юбилеях, КВНах.

Я дружу со многими корреспондентами. Мне никогда не отказывают в общении. Отвечают на интересующие меня вопросы, советуют. Например, Екатерина Николаевна Яковлева никогда не отказывает мне в общении. Она очень добрая, весёлая, отзывчивая.

– Олеся Анатольевна, ваша семья давно выписывает «Стерлитамакский рабочий»?

– Газету начал выписывать мой папа. Она приходила к нам много лет. Был небольшой перерыв, но Герман попросил меня: «Мама, выпиши нашу газету. Я привык узнавать через неё, что реально происходит в нашем городе»

Я, конечно, выписала, и мы опять читаем «Стерлитамакский рабочий» всей семьёй.

– Какие что вас привлекает в нашей газете?

– Первая страница. Она всегда грамотно оформлена и привлекает внимание. Мне нравится узнавать о друзьях и знакомых. Видеть их фотографии на газетных страницах.

Я ценю объявления, которые позволяют сориентироваться и вызвать на дом мастера, если, например, выйдет из строя бытовая техника. У нас с сыном сходятся интересы. Мы любим читать статьи и стихи Марины Вороновой, материалы о театре Евгении Дьяконовой, исторические исследования Фаяза Юмагузина, оперативную информацию о жизни города.

Словом, нам всё интересно. Привлекает ещё и то, что газета очень позитивная – она радует, а не расстраивает. Советует, а не осуждает.

– Вы довольны выигранным призом?

– Очень довольна. У нас недавно сломался утюг. Уже готова была потратить деньги. А тут такой сюрприз!

 

Фото Татьяны Саркисовой

Автор:Евгения Дьяконова
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