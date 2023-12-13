Растём в танце!

Первый этап творческого состязания состоялся в ГДК «Сода». Воспитанники детских садов от 4 до 7 лет радовали зрителей и жюри хореографическими номерами. 220 участников из 28 коллективов представили 30 выступлений.
– Конкурс «Таланты золотого города» даёт возможность проявить себя не только профессиональным коллективам, но и начинающим, – говорит о значении этого культурного события член жюри, руководитель образцового коллектива «Детство» Екатерина Козлова. – Конкурс показывает новых звёздочек и повышает уровень подготовки не только детей, но и педагогов. Для маленьких участников, их родителей и наставников это праздник-сюрприз и отличная мотивация для того, чтобы развиваться в творчестве.
– Такие конкурсы нужны для того, чтобы воспитатели и музыкальные работники детских садов могли показать малышам, что такое большая сцена, – считает Ирек Тухватуллин, член жюри, руководитель руководитель Народного ансамбля бального танца "Фаворит", судья 3-й категории по спортивным бальным танцам, руководитель инклюзивной группы "Танцы на колясках", где занимаются победители Кубка России. – То, что мы увидели, – это ещё не сценические номера – скорее, хореографические упражнения. Впечатляют костюмы. Радует, что дети учатся чувствовать ритм и любить танец. К счастью, в Стерлитамаке, в Уфе и в других городах России, где проходят фестивали, проводятся также семинары и мастер-классы. Руководителям желательно их посещать, чтобы профессионально расти. Есть и другие ресурсы для развития: например, можно советоваться с профессиональными танцевальными коллективами.
По итогам конкурса лауреатами 1 степени в разных номинациях стали ансамбль "Веселинка" (детский сад № 32, "Танец морозят"), коллектив "Детство" (ЦВР "Надежда", танец "Однажды перед сном"), "Самоцветики" (д/с № 8, танец "Под дождём"), "Веселинки" (д/с № 20, танец "Малинки"), "Петушок" (д/с № 10, танец "Точка, точка, запятая"), "Матрёшки" (д/с № 94, танец "Русские узоры"), "Умники и умницы" (д/с № 3, "Русский народный танец"), "Оскон" (д/с № 62, танец "Весёлая встреча"). Каждый коллектив получил Почётную грамоту от отдела образования, а каждый участник – медаль и сладкий приз.
Второй этап конкурса состоится в марте: участвовать будут не только хореографические коллективы, но и вокалисты разного возраста. Добро пожаловать!