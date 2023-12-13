Растём в танце!

– Такие конкурсы нужны для того, чтобы воспитатели и музыкальные работники детских садов могли показать малышам, что такое большая сцена, – считает Ирек Тухватуллин, член жюри, руководитель руководитель Народного ансамбля бального танца "Фаворит", судья 3-й категории по спортивным бальным танцам, руководитель инклюзивной группы "Танцы на колясках", где занимаются победители Кубка России. – То, что мы увидели, – это ещё не сценические номера – скорее, хореографические упражнения. Впечатляют костюмы. Радует, что дети учатся чувствовать ритм и любить танец. К счастью, в Стерлитамаке, в Уфе и в других городах России, где проходят фестивали, проводятся также семинары и мастер-классы. Руководителям желательно их посещать, чтобы профессионально расти. Есть и другие ресурсы для развития: например, можно советоваться с профессиональными танцевальными коллективами.