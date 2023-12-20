Полвека с любимой газетой

Друзья, встречайте очередного призёра конкурса среди подписчиков "СР".

Зайнаб Мухаметгареевна Хабирова выписывает газету с 1973 года и с тех пор является постоянным её читателем.

– Мы приехали в Стерлитамак в 72-м из Караидельского района, где муж работал по направлению после окончания института, – вспоминает Зайнаб Мухаметгареевна. – Я 18 лет трудилась поваром-бригадиром в школе № 28. Мой общий стаж в общепите составляет 30 лет. Я очень люблю детей, поэтому работать в школьной столовой мне было интересно. Ребята приходили, рассказывали, как у них проходят уроки, что они делали. В школе был прекрасный коллектив, замечательные учителя. Особенно мне запомнилась директор Мария Фёдоровна Лобастова, это очень душевный человек.

Мы с мужем читаем газету от начала до конца, нам интересно всё, что написано о нашем городе. Очень нравятся статьи Фаяза Юмагузина, Евгении Дьяконовой, Марины Вороновой, да и все корреспонденты – молодцы.

Зайнаб Мухаметгареевна выиграла в качестве приза кофеварку, чему очень обрадовалась: получить полезный подарок к наступающему Новому году очень приятно.

Сотрудникам газеты наша подписчица пожелала дальнейшего процветания, интересных и полезных статей, здоровья и благополучия.

Фото Глеба Бикметова