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4 Января , 10:08

О домашке без ГДЗ и других чудесах

Дорогие читатели, встречайте следующих участниц нашего зимнего конкурса.

О домашке без ГДЗ и других чудесах
О домашке без ГДЗ и других чудесах

Сёстры Даша и Оля Копаневы полтора года занимаются журналистикой в нашем проекте «Автор» и уже самостоятельно пишут заметки для городской газеты:

«Более двадцати волшебников приехали открывать ёлку, – рассказывает Даша о празднике в посёлке содовиков. – Несмотря на то, что все горки растаяли, открытие состоялось. Были игры с призами, выступления певцов и танцоров, хоровод вокруг ёлки, вкусные блины с чаем. Красивый троллейбус привёз на праздник много Дедушек Морозов и их внучек – они устроили флешмоб, а потом раздавали детям конфеты».

Кстати, у девочек-юнкоров свои представления о чудесах:

– Делать домашние задания без ГДЗ, жить без кредитов и давать детям быть самостоятельными.  Этому волшебству может научиться каждый!

 

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