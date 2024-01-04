О домашке без ГДЗ и других чудесах

Сёстры Даша и Оля Копаневы полтора года занимаются журналистикой в нашем проекте «Автор» и уже самостоятельно пишут заметки для городской газеты:

«Более двадцати волшебников приехали открывать ёлку, – рассказывает Даша о празднике в посёлке содовиков. – Несмотря на то, что все горки растаяли, открытие состоялось. Были игры с призами, выступления певцов и танцоров, хоровод вокруг ёлки, вкусные блины с чаем. Красивый троллейбус привёз на праздник много Дедушек Морозов и их внучек – они устроили флешмоб, а потом раздавали детям конфеты».

Кстати, у девочек-юнкоров свои представления о чудесах:

– Делать домашние задания без ГДЗ, жить без кредитов и давать детям быть самостоятельными. Этому волшебству может научиться каждый!