– Моя мама Ольга Петровна, папа Анатолий Леонтьевич, братишка Максим – мы очень любим зумушку. Зимние каникулы – особенные. Ведь можно и на коньках покататься, в лес на лыжах сходить с родителями, и с горки на санках ездить. А самое главное в них – это Новый год. Этот праздник все любят! Ждут его с нетерпением и взрослые, и дети. В этот Новый год папа встречал далеко от нас на работе. Накануне самой волшебной ночи в году я всегда помогаю маме накрывать на стол. Обязательно для всей семьи делаю подарки своими руками. Это поделки или рисунки.

Пожелаем Насте удачи в конкурсе!