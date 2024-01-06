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6 Января , 14:50

"Зимние каникулы – особенные!"

В этом уверена 12-летняя Настя Гаврилова, участница нашего редакционного конкурса "Игры, забавы, святки, колядки - для вас, взрослые и ребятки!"

"Зимние каникулы – особенные!"
"Зимние каникулы – особенные!"

– Моя мама Ольга Петровна, папа Анатолий Леонтьевич, братишка Максим – мы очень любим зумушку. Зимние каникулы – особенные. Ведь можно и на коньках покататься, в лес на лыжах сходить с родителями, и с горки на санках ездить. А самое главное в них – это Новый год. Этот праздник все любят! Ждут его с нетерпением и взрослые, и дети. В этот Новый год папа встречал далеко от нас на работе. Накануне самой волшебной ночи в году я всегда помогаю маме накрывать на стол. Обязательно для всей семьи делаю подарки своими руками. Это поделки или рисунки.

Пожелаем Насте удачи в конкурсе!

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