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Конкурсы
10 Января , 21:16

Знакомимся с новыми участниками фотоконкурса «СР»

Это Маша и Илья Матюшины.

Знакомимся с новыми участниками фотоконкурса «СР»
Знакомимся с новыми участниками фотоконкурса «СР»

Четвероклассница Маша занимается танцами и в музыкальной школе, а шестиклассник Илья – на компьютерных курсах. Одно из их увлечений – путешествия. Снимки для нашего конкурса они сделали в январе этого года  во время поездки в Египет.

Знакомимся с новыми участниками фотоконкурса «СР»
Знакомимся с новыми участниками фотоконкурса «СР»
Знакомимся с новыми участниками фотоконкурса «СР»
Знакомимся с новыми участниками фотоконкурса «СР»
Знакомимся с новыми участниками фотоконкурса «СР»
Знакомимся с новыми участниками фотоконкурса «СР»
Знакомимся с новыми участниками фотоконкурса «СР»
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"Стерлитамакский рабочий"

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