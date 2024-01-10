Знакомимся с новыми участниками фотоконкурса «СР»

Четвероклассница Маша занимается танцами и в музыкальной школе, а шестиклассник Илья – на компьютерных курсах. Одно из их увлечений – путешествия. Снимки для нашего конкурса они сделали в январе этого года во время поездки в Египет.
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».