Семья Бадретдиновых продолжает зимний конкурс "СР"

"Мы весёлая, дружная и быстрая на подъём семья! Любим походы в театр, катания на горках, тюбингах, коньках. Любим собирать пазлы! Обожаем путешествия!



Наши зимние каникулы удались на славу! Мы побывали на многих ёлках города, покатались на горках, тюбингах, а затем после мороза поехали греться в семейную сауну!



На каникулах успели посетить Русский Драмтеатр, а также каток. Зима - это наше любимое время года!"

Друзья, поддерживайте участников и присылайте фото и истории. Победителей ждут призы.

Конкурс проходит в социальной сети"Вконтакте".