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11 Января , 14:30

Семья Бадретдиновых продолжает зимний конкурс "СР"

Это папа Артём, мама Луиза и  детки Аделя, Амир и Самирочка, которой совсем недавно исполнилось 3 года! 

Семья Бадретдиновых продолжает зимний конкурс "СР"
Семья Бадретдиновых продолжает зимний конкурс "СР"

"Мы весёлая, дружная и быстрая на подъём семья! Любим походы в театр, катания на горках, тюбингах, коньках. Любим собирать пазлы! Обожаем путешествия!


Наши зимние каникулы удались на славу! Мы побывали на многих ёлках города, покатались на горках, тюбингах, а затем после мороза поехали греться в семейную сауну!


На каникулах успели посетить Русский Драмтеатр, а также каток. Зима - это наше любимое время года!"

Друзья, поддерживайте участников и присылайте фото и истории. Победителей ждут призы.

Конкурс проходит в социальной сети"Вконтакте".

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