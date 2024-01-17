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17 Января , 21:14

Больше света и эмоций!

Друзья, мы рады представить вам следующую участницу нашего зимнего конкурса. Это Настя Акшинцева, ученица 9 "В" класса 1-й школы.

Больше света и эмоций!
Больше света и эмоций!

В составе Народного ансамбля современного и эстрадного танца "Виват" Настя с 10 по 13 января принимала участие в грандиозном масштабном проекте Национальная премия "Щелкунчик" в сфере хореографического искусства. 125 лучших танцевальных коллективов со всех уголков России, более 3.5 тысяч участников-детей, знакомство с ведущими хореографами и звездами эстрады.
Дети побывали на "Острове Мечты": это огромный тематический парк, в котором находится Концертный Зал "Москва". Здесь состоялся Заключительный Гала-концерт Премии "Щелкунчик".
Три замечательных дня пролетели как миг, но оставили яркий след в душе детей, команда "Виват" ещё более сплотилась, стала дружнее, а это значит, что каждый ребёнок будет дарить со сцены больше света и эмоций жителям нашего города.

Автор:Екатерина Яковлева
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