В составе Народного ансамбля современного и эстрадного танца "Виват" Настя с 10 по 13 января принимала участие в грандиозном масштабном проекте Национальная премия "Щелкунчик" в сфере хореографического искусства. 125 лучших танцевальных коллективов со всех уголков России, более 3.5 тысяч участников-детей, знакомство с ведущими хореографами и звездами эстрады.

Дети побывали на "Острове Мечты": это огромный тематический парк, в котором находится Концертный Зал "Москва". Здесь состоялся Заключительный Гала-концерт Премии "Щелкунчик".

Три замечательных дня пролетели как миг, но оставили яркий след в душе детей, команда "Виват" ещё более сплотилась, стала дружнее, а это значит, что каждый ребёнок будет дарить со сцены больше света и эмоций жителям нашего города.