Трое детей - не повод сидеть дома!

"Наша семья предпочитает находить возможности для активных вылазок на природу. Просто одно желание может изменить планы на весь день. Забраться на гору с 2 детками легко. Правда, в процессе пришлось несколько раз их нести на руках, слушать их нытьё и даже иногда поныть самим. И пару раз чуть не согласиться вернуться назад. Но мы же лёгких путей не ищем ! Торатау одна из древнейших гор на Земле.

Нам очень повезло, что эта величественная красота находится всего в получасе езды от Стерлитамака. Ведь это прекрасный способ провести время с семьей. А обустроенная лестница позволяет подняться на вершину горы даже неподготовленным любителям красот и маленьким деткам. На фото: мама Виктория, папа Юрий, Мирослава и Михаил. Малышке Варюшке клятвенно пообещали подъем на гору в следующем году".