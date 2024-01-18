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18 Января , 15:56

Трое детей - не повод сидеть дома!

Считает Виктория Коротина, решившая принять участие в нашем зимнем конкурсе. 

Трое детей - не повод сидеть дома!
Трое детей - не повод сидеть дома!

"Наша семья предпочитает находить возможности для активных вылазок на природу. Просто одно желание может изменить планы на весь день. Забраться на гору с 2 детками  легко. Правда, в процессе пришлось несколько раз их нести на руках, слушать их нытьё и даже иногда поныть самим. И пару раз чуть не согласиться вернуться назад. Но мы же лёгких путей не ищем ! Торатау  одна из древнейших гор на Земле.

Нам очень повезло, что эта величественная красота находится всего в получасе езды от Стерлитамака. Ведь это прекрасный способ провести время с семьей.  А обустроенная лестница позволяет подняться на вершину горы даже неподготовленным любителям красот и маленьким деткам. На фото: мама Виктория, папа Юрий, Мирослава и Михаил. Малышке Варюшке клятвенно пообещали подъем на гору в следующем году".

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"Стерлитамакский рабочий"

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