Выбираем победителя конкурса "Игры, забавы, святки, колядки - для вас, взрослые и ребятки!"

Открываем голосование!

Голосование проводится в специальном приложении и завершается 31 января в 15 часов. Для того, чтобы проголосовать за участника, нужно пройти по ссылке: https://vk.com/app7198399_-22753747#poll65ae101bddf4a67585da5e6d



Конкурс проводится в социальной сети "Вконтакте". Отдать свой голос за участника конкурса могут только подписчики сообщества. Побеждают участники, набравшие большинство голосов.



Победители получат призы. 1 место - портативная аудиоколонка, второе и третье - беспроводные наушники.