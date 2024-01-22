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Конкурсы
22 Января , 11:51

Выбираем победителя конкурса "Игры, забавы, святки, колядки - для вас, взрослые и ребятки!"

Друзья! Мы завершили приём заявок на наш  традиционный зимний конкурс "Игры, забавы, святки, колядки - для вас, взрослые и ребятки!"

Открываем голосование!

 Голосование проводится в специальном приложении и завершается 31 января в 15 часов. Для того, чтобы проголосовать за участника, нужно пройти по ссылке: https://vk.com/app7198399_-22753747#poll65ae101bddf4a67585da5e6d


Конкурс проводится в социальной сети "Вконтакте". Отдать свой голос за участника конкурса могут только подписчики сообщества. Побеждают участники, набравшие большинство голосов.

Победители получат призы. 1 место - портативная аудиоколонка, второе и третье - беспроводные наушники.

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"Стерлитамакский рабочий"

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