В редакции «СР» вручили призы победителям традиционного зимнего фотоконкурса !

Напомним, места определялись с помощью голосования подписчиков сообщества.



Главный приз – портативную аудиоколонку выиграла семья Хайбуллиных. На фото – мама Галина. Отца семейства зовут Айдар. В семье подрастают трое ребят: старшему сыну Тимуру 14 лет, среднему Альберту- 12, дочке Ариане - 7лет.

Участники,занявшие второе и третье места получили в подарок беспроводные наушники. Кроме обещанных призов, каждый победитель награждён пригласительным на два лица от СГТКО в филармонию на музыкальную программу "Сказка о царе Салтане" в исполнении оркестра русских народных инструментов.

На 2 месте - семья Замуло. Маму дружной семьи зовут Наталья (на фото), папу- Евгений. Деток в семье пятеро - три мальчика и две девочки: Володя (14 лет), Варвара (12 лет), Дмитрий (6 лет), Захар (4 года), Дарья. (2 года).