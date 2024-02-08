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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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8 Февраля , 11:10

В редакции «СР» вручили призы победителям традиционного зимнего фотоконкурса !

Приятно, что в этом году все победители нашего  ежегодного конкурса  "Игры, забавы, святки, колядки - для вас, взрослые и ребятки!"  – многодетные семьи.

В редакции «СР» вручили призы победителям традиционного зимнего фотоконкурса !
В редакции «СР» вручили призы победителям традиционного зимнего фотоконкурса !

Напомним,  места определялись с помощью голосования подписчиков сообщества.

Главный приз – портативную аудиоколонку выиграла  семья Хайбуллиных. На фото – мама Галина. Отца семейства зовут Айдар. В семье подрастают трое ребят:  старшему сыну Тимуру 14 лет, среднему Альберту- 12, дочке Ариане - 7лет.

Участники,занявшие второе и третье места получили в подарок беспроводные наушники. Кроме обещанных призов, каждый победитель награждён пригласительным на два лица от СГТКО в филармонию на музыкальную программу "Сказка о царе Салтане" в исполнении оркестра русских народных инструментов.

На 2 месте - семья Замуло. Маму дружной семьи  зовут Наталья (на фото), папу- Евгений. Деток в семье пятеро - три мальчика и две девочки: Володя (14 лет), Варвара (12 лет), Дмитрий (6 лет), Захар (4 года), Дарья. (2 года).


Тройку лидеров замыкает семья  Галлямовых. Родители – Эльза и Азамат (судя по футболке, «самый лучший батя в мире»),10-летние  сыновья Аскар и Дим  и 8-летняя дочка Самира.

Поздравляем победителей. Всем подписчикам советуем принимать  участие в наших  следующих конкурсах!

Конкурс проходил в социальной сети "Вконтакте".

Автор:Ирина Петрова
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