"СР" объявляет новый конкурс!

Условия участия: необходимо прислать фото рисунка в формате jpeg на электронную почту издания [email protected] или в сообщения группы с указанием имени и фамилии участника, номера школы и контактного телефона.



Первый этап (9 – 13 февраля)

- Принимаем конкурсные работы и размещаем работы участников в нашем сообществе.



Второй этап (14 – 22 февраля)

- Голосование. Проводится в приложении для голосования. Определяем победителя. Победитель принимает участие в третьем этапе.



Третий этап (26 февраля – 14 марта)

- Региональное голосование в сообществе "Наш Башкортостан".

Победитель городского этапа конкурса определяется большинством голосов и получает приз от редакции - скетчбук (небольшой альбом для рисования) и набор цветных карандашей.

Конкурс проводится в социальной сети "Вконтакте".