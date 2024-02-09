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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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9 Февраля , 09:41

"СР" объявляет новый конкурс!

Это республиканский  конкурс детских рисунков  на тему 23 февраля и патриотической тематики.

"СР" объявляет новый конкурс!
"СР" объявляет новый конкурс!

Условия участия: необходимо прислать фото рисунка в формате jpeg на электронную почту издания [email protected] или в сообщения группы с указанием имени и фамилии участника, номера школы и контактного телефона.


Первый этап (9 – 13 февраля)
- Принимаем конкурсные работы и  размещаем работы  участников в нашем сообществе.


Второй этап (14 – 22 февраля)
- Голосование. Проводится в приложении для голосования. Определяем победителя. Победитель принимает участие в третьем этапе.


Третий этап (26 февраля – 14 марта)
- Региональное голосование в сообществе "Наш Башкортостан".

Победитель городского этапа конкурса определяется большинством голосов и получает приз от редакции -  скетчбук (небольшой альбом для рисования) и набор цветных карандашей. 

Конкурс проводится в социальной сети "Вконтакте".

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