Встречаем новую участницу конкурса к Международному женскому дню!

"Окончив 11 классов, я решила осуществить свою давнюю детскую мечту – освоить профессию парикмахера. Отучившись, с азартом принялась за работу: стригла, красила и укладывала. Но недолго. Роль мастера по прическам пришлось сменить на более ответственную роль мамы прекрасных сына и дочки. Воспитание – процесс интересный и захватывающий, поэтому погрузилась я в него на несколько лет. Своих детей считаю своей гордостью, поддержкой и опорой.



С 2020 года работаю на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в качестве лаборанта химического анализа.



Я люблю свою работу, а работа любит меня! Очень интересный и занимательный труд, удобный график и дружный коллектив - это то, что нужно!



На месте я сидеть не люблю. В свободное от работы время по-прежнему занимаюсь парикмахерским делом. Хоть и не стало оно профессией на всю жизнь, как планировала, но превратилось в любимое хобби. А еще увлекаюсь цветоводством. К лету планирую заполнить балкон своей квартиры петуньями".

Поддерживайте участниц и присылайте фото на конкурс! Победительница получит приз и примет участие в республиканском этапе конкурса.

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте". Условия участия