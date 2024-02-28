Встречаем участницу конкурса к Международному женскому дню

Фина Миннигалимовна - почетный Ветеран труда, дитя войны, из рабоче-крестьянской семьи.

Всю жизнь проработала на стройке,прожила с супругом более 50 лет, воспитала троих замечательных детей. Очень заботливая мать, бабушка четырех внуков, двух правнучек.



Росла в голодные военные годы и до сих пор стремится всех вкусно и досыта накормить. Встречает всех радушно с хлебом, солью. И ни один праздник не обходится без её задушевных народных песен.

Особенно всем нравится в её исполнении песни о деревне и башкирская народная песня "Рамай". Родные поздравляют нашу участницу с Международным женским днём и предстоящим днём рождения. 15 марта Фине Миннигалимовне исполняется 84 года.

Пожелаем ей долгих счастливых лет, крепкого здоровья и мирного неба для всех!

Республиканский конкурс к Международному женскому дню проводится в социальной сети "Вконтакте".

Условия участия здесь

Участие может принять каждая жительница Стерлитамака.